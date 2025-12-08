چرا ترامپ به نفت ونزوئلا چشم طمع دارد؟ 

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه شبکه سی ان ان، وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شد که منابع نفتی ونزوئلا، انگیزه آمریکا در اعزام بیش از ۱۲ کشتی جنگی و ۱۵ هزار سرباز آمریکایی به منطقه نیست. دولت ترامپ مدعی است که تهدیدات نظامی آن بخشی از تلاش‌های آمریکا برای متوقف کردن جریان مهاجران غیرقانونی و مواد مخدر غیرقانونی از ونزوئلا است.

گنج عظیم طلای سیاه ونزوئلا

ونزوئلا دارای ذخیره عظیم نفتی بالغ بر ۳۰۳ میلیارد بشکه نفت خام است که طبق برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا، این میزان حدود یک پنجم ذخایر جهانی نفت است. لذا ونزوئلا بزرگترین منطقه شناخته شده نفت خام در جهان به شمار می‌رود.

ونزوئلا روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت تولید می‌کند که قطعاً، این تولید تنها حدود ۰.۸ درصد از تولید جهانی نفت خام را تشکیل می‌دهد. این رقم کمتر از نیمی از تولیدات نفت ونزوئلا قبل از به قدرت رسیدن مادورو در سال ۲۰۱۳ تولید می‌شد و کمتر از یک سوم نفتی است که قبل از به قدرت رسیدن سوسیالیست‌ها در ونزوئلا در سال ۱۹۹۹ در این کشور تولید می‌شد.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا معتقد است که تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده بر دولت ونزوئلا و بحران اقتصادی این کشور بعلاوه کمبود سرمایه‌گذاری به رکود صنعت نفت آن کمک کرده است. به همین علت زیرساخت‌های انرژی ونزوئلا رو به زوال رفته است و ظرفیت تولید نفت آن کاهش یافته است.

دولت آمریکا از سال ۲۰۰۵ ونزوئلا را تحریم کرده است. دولت اول ترامپ در سال ۲۰۱۹، تمام صادرات نفت خام به آمریکا از شرکت نفت دولتی «پترولیوس دی ونزوئلا» را متوقف کرد. در سال ۲۰۲۲، جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، به شرکت شورون مجوز فعالیت در ونزوئلا را به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای کاهش قیمت بنزین اعطا کرد، اما ترامپ در مارس گذشته این مجوز را لغو کرد. با این حال، وی مدتی بعد با این شرط که هیچ درآمدی به دولت مادورو نرسد، این مجوز را دوباره صادر کرد.

آمریکا بیش از هر کشور دیگری در تاریخ نفت تولید می‌کند. اما همچنان نیاز به واردات نفت به ویژه از نوع نفت سنگین ونزوئلا دارد. ایالات متحده نفت خام سبک تولید می‌کند که برای تولید بنزین مناسب است، اما نفت خام سنگین، مانند نفت ونزوئلا، برای تولید برخی از محصولات در فرآیند پالایش، از جمله دیزل، آسفالت، سوخت کارخانه‌ها و سایر تجهیزات سنگین ضروری است. در همین راستا تولید دیزل در سراسر جهان با کمبود عرضه مواجه است و این موضوع تا حدی به دلیل تحریم‌های اعمال شده بر نفت ونزوئلا است.

طبق اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ایالات متحده از سپتامبر گذشته، روزانه ۱۰۲ هزار بشکه از ونزوئلا نفت وارد کرده است. این رقم ونزوئلا را دهمین کشور صادر کننده نفت به آمریکا قرار می‌دهد، اما این جایگاه از نظر واشنگتن جایگاه خوبی نیست و آمریکا بیش از آنچه که نشان می‌دهد، به نفت ونزوئلا نیازمند است.

فیل فلین، تحلیلگر ارشد بازار در گروه تجاری «پرایس فیوچرز» می‌گوید ونزوئلا از نظر جغرافیایی به آمریکا نزدیک است و نفت آن نیز نسبتاً ارزان است. از سوی دیگر بیشتر پالایشگاه‌های آمریکایی برای فرآوری نفت سنگین ونزوئلا ساخته شده‌اند و در استفاده از نفت ونزوئلا بسیار کارآمدتر از نفت آمریکا هستند.

آمریکایی‌ها می‌خواهند با سرنگونی دولت مادورو در ونزوئلا، این کشور را به منبع بسیار بزرگ نفتی برای استفاده خود تبدیل کنند. این اتفاق می‌تواند فرصت‌هایی را برای شرکت‌های نفتی غربی فراهم کند. آمریکا تلاش دارد از ذخایر عظیم نفت ونزوئلا به عنوان اهرمی برای مقابله با خطر افزایش قیمت‌ها استفاده کند.

از سوی دیگر نفت روسیه شبیه نفت ونزوئلا است و به همین دلیل هند و چین با وجود تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه همچنان به شدت به آن وابسته هستند. افزایش ظرفیت تولید نفت ونزوئلا می‌تواند جایگزینی برای متحدان آمریکا جهت بی نیازی از نفت روسیه فراهم کند و اقتصاد روسیه به عنوان رقیب آمریکا را تضعیف کند.

مجموع این مؤلفه‌ها نشان می‌دهد که ذخایر نفتی ونزوئلا سهم عمده‌ای در تصمیم ترامپ برای جنگ افروزی در ونزوئلا و افزایش فشار بر دولت مادورو دارد. گوستاوو پترو، رئیس‌جمهور کلمبیا در گفتگوی اختصاصی با سی ان ان گفت: «نفت» هسته اصلی مسئله است. من فکر می‌کنم این هدف ترامپ است.