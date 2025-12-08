  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۱

تداوم فتوحات ارتش روسیه؛ ۱۷۱ پهپاد اوکراینی سرنگون شد

وزارت دفاع روسیه از آزادسازی دو شهرک دیگر توسط نیروهای مسلح روسیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه از آزادسازی دو شهرک دیگر توسط نیروهای مسلح روسیه خبر داد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: شهرک چروونیه در دونتسک و شهرک نوودانیلووکا در منطقه زاپروژیا توسط نیروهای مسلح روسیه آزاد شده است.

همچنین وزارت دفاع روسیه از هدف قرار دادن تاسیسات زیرساختی انرژی و حمل و نقل مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین خبر داد.

وزارت دفاع روسیه همچنین به انهدام ۱۷۱ پهپاد اوکراینی در شبانه روز گذشته اشاره کرد.

همچنین وزارت دفاع روسیه از کشته شدن ۱۲۷۵ نیروی اوکراینی خبر داد.

    علی IR ۱۹:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۸
      به نظر شما از اکراین چیزی مانده

