وزارت دفاع روسیه: شهر کوپیانسک تحت کنترل نیروهای روسی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه از دفع سه حمله اوکراین به کوپیانسک خبر داد.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد که سه حمله اوکراین طی شبانه ‌روز گذشته در مناطق بلاگوداتوکا، پالامارفکا و اوسینوو با هدف نفوذ به کوپیانسک خنثی شده است و دشمن قریب ۶۰ نیرو از دست داده است.

وزارت دفاع روسیه بیان کرد که شهر کوپیانسک در منطقه خارکف تحت کنترل واحدهای یگان غرب نیروهای مسلح روسیه است.

فرمانده نیروهای غرب روسیه اعلام کرد که نیروهای روسی در حال پاکسازی ساختمان ها و زیرزمین های شهر از گروه های پراکنده نیروهای مسلح اوکراین هستند.