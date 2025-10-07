فتوحات جدید ارتش روسیه و سرنگونی ۴۱۶ پهپاد اوکراینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه از آزادسازی دو شهرک دیگر خبر داد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد، نیروهای مسلح روسیه طی شبانه روز گذشته شهرک های نووسیلوسکویه در منطقه زاپروژیا و فودوروفکا در دونتسک را آزاد کردند.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد که نیروهای مسلح روسیه زیرساخت‌های انرژی و حمل و نقل و تأسیسات ذخیره‌سازی سوخت که از فعالیت نیروهای مسلح اوکراین پشتیبانی می‌کردند، را هدف قرار داده اند.

همچنین وزارت دفاع روسیه بیان کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته ۳۶۵ نظامی اوکراینی به دست نیروهای جبهه شرق، ۱۷۰ نظامی اوکراینی به دست نیروهای جبهه شمال، ۴۱۵ نظامی اوکراینی به دست نیروهای جبهه مرکزی و ۱۰۰ نظامی اوکراینی به دست نیروهای جبهه جنوب ارتش روسیه کشته شدند.

وزارت دفاع روسیه همچنین از سرنگونی ۴۱۶ پهپاد اوکراینی طی این مدت خبر داد.