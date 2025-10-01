ارتش روسیه یک شهرک جدید را آزاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت دفاع روسیه از آزادسازی یک شهرک دیگر خبر داد.

وزارت دفاع روسیه گزارش داد که شهرک وربووایه در منطقه دنیپروپتروفسک توسط نیروهای مسلح روسیه آزاد شده است.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه از پیشروی نیروهای روسی در همه محورها و وارد کردن تلفات و خسارات سنگین طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داده شده است.

در گزارش وزارت دفاع روسیه همچنین آمده است که نیروهای مسلح این کشور تأسیسات انرژی پشتیبان مجموعه نظامی-صنعتی اوکراین و یک مرکز تولید شناورهای اوکراینی را نیز هدف قرار داده اند.

وزارت دفاع روسیه از کشته شدن بیش از ۲۲۰ نظامی اوکراینی به دست ارتش روسیه در خطوط مقدم در جبهه غرب، ۳۱۵ نظامی اوکراینی در جبهه شرق، ۳۰۵ نظامی اوکراینی در خطوط مقدم جبهه جنوبی طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

نیروهای جبهه مرکزی ارتش روسیه نیز طی ۲۴ ساعت گذشته بر مراکز و خطوط راهبردی مسلط شده و ضربه های مهلکی به نیروهای مسلح اوکراین در مناطقی از دونتسک وارد کرده اند.

همچنین وزارت دفاع روسیه از سرنگونی ۹۷ پهپاد اوکراینی نیز به دست ارتش روسیه خبر داد.