۳ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۱۳

تداوم نبرد روسها با نیروهای اوکراینی و تسلط بر مناطق جدید

منابع روسی از پیشروی های جدید ارتش این کشور در جبهه های جنگ با اوکراین خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه از آزادسازی یک شهرک دیگر توسط نیروهای مسلح این کشور خبر داد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که شهرک زارچنوی در منطقه زاپروژیا توسط نیروهای مسلح روسیه آزاد شده است.

همچنین وزارت دفاع روسیه از هدف قرار دادن تأسیسات تاسیسات نظامی-صنعتی و انرژی مرتبط با نیروهای مسلح اوکراین خبر داد.

در بیانیه وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام شد که نیروهای جبهه غرب ۲۱۰ نظامی اوکراینی، نیروهای جبهه جنوب ارتش روسیه بیش از ۲۲۰ نظامی اوکراینی و نیروهای جبهه مرکزی ارتش روسیه بیش از ۳۰۰ نظامی اوکراینی را کشته اند.

وزارت دفاع روسیه از حملات ارتش روسیه به نیروهای اوکراینی در دیمتروف و پاکسازی رودنسکی نیز خبر داد.

همزمان شهردار مسکو به رهگیری دو پهپاد اوکراینی حین نزدیک شدن به پایتخت روسیه اشاره کرد.

    • کورش پادشاه جهان IR ۰۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      4 3
      پاسخ
      بزن که خوب میزنی تصرف اوکراین یک تنبیه برای بعضی کشورهای اروپا یی وامریکا واسرائیل است کمک ها وپولهای مالیات دهنده ها دود شد رفت هوا 🤣🤣🤣🤣🤣

