اکران و نقد «مادر» در فرهنگسرای اندیشه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگسرای اندیشه، فیلم سینمایی «مادر»، اثری در ژانر درام بهکارگردانی بونگ جون هو و محصول سینمای کره جنوبی است که در سال ۲۰۰۹ منتشر شد. برای علاقهمندان به سینمای بونگ جون هو، فیلم «مادر» یک انتخاب ویژه است چراکه برخلاف تمامی فیلمهایش، طنازیهایش را کنار گذاشته و این بار بهشکلی بیرحمانه و دراماتیک به روایت قصهاش میپردازد.
در فیلم «مادر»، با یک ماجراجویی به سبک و ژانر فیلمهایم معمایی و پلیسی مواجههایم که در دل اتفاقی دراماتیک رقم میخورد و از سوی دیگر مخاطب جدال عاشقانه مادر برای حفظ فرزندش را نظاره میکند. داستان این فیلم درباره مادری است که همراه پسر کمهوشش زندگی میکند. دختری در آن منطقه بهطرز وحشتناکی به قتل میرسد و پلیس این پسر را به عنوان قاتل میشناسد.
در میز نقد این نشست مینو خانی مدرس و تحلیلگر سینما و محسن سلیمانی فاخر کارشناس و منتقد سینما حضور دارند.
این نشست فردا سه شنبه ۱۸ آذر در آمفیتئاتر فرهنگسرای اندیشه برگزار میشود. حضور برای تمام علاقهمندان به سینما آزاد و رایگان است.
