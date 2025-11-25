قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفندی آزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران اعلام کرد: قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفندی آزاد به دو صورت بسته‌بندی در محل و بسته‌بندی شرکتی در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح ذیل است:

راسته گوساله بدون استخوان

بسته بندی در محل- وارداتی کیلویی ۸۴۵ هزار تومان /

بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۴۵ هزار تومان /

بسته‌بندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۷۹۷ هزار تومان /

بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۹۰ هزار تومان

ران گوساله

بسته بندی در محل- وارداتی کیلویی ۸۱۵ هزار تومان /

بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۱۵ هزار توما ن /

بسته‌بندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۷۹۷ هزار تومان /

بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۷۰ هزار تومان

سردست پاک کرده گوساله

بسته بندی در محل- وارداتی کیلویی ۷۹۵ هزار تومان /

بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۷۹۵ هزار تومان /

بسته‌بندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۷۹۷ هزار تومان /

بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۷۰ هزار تومان

سرسینه گوساله

بسته‌بندی در محل- وارداتی کیلویی ۱۷۵ هزار تومان /

بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۱۷۵ هزار تومان

فیله گوساله

بسته بندی در محل وارداتی کیلویی یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان /

بسته بندی در محل -داخلی آزاد کیلویی یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان /

بسته‌بندی شرکتی- آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۴۲۹ هزار تومان

قلوه گاه گوساله

بسته بندی در محل- وارداتی کیلویی ۶۷۵ هزار تومان /

بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۶۷۵ هزار تومان /

بسته‌بندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۶۳۰ هزار تومان /

بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۷۳۰ هزار تومان

گردن گوساله

بسته بندی در محل- وارداتی کیلویی ۷۹۵ هزار تومان /

بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۷۹۵ هزار تومان /

بسته‌بندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۶۳۰ هزار تومان /

بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۹۹۰ هزار تومان

ماهیچه گوساله

بسته بندی در محل- وارداتی کیلویی ۸۱۵ هزار تومان /

بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۱۵ هزار تومان /

بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۷۰ هزار تومان

مخلوط بدون استخوان گوساله

بسته‌بندی در محل- وارداتی کیلویی ۷۸۰ هزار تومان /

بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۷۸۰ هزار تومان /

بسته‌بندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۶۹۷ هزار تومان

چرخ‌کرده گوساله

بسته‌بندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۶۳۰ هزار تومان /

بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۶۹۰ هزار تومان

چرخ‌کرده گوساله و گوسفندی بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۶۹۰ هزار تومان

راسته با استخوان گوسفندی

بسته‌بندی در محل کیلویی ۸۰۲ هزار تومان /

بسته‌بندی شرکتی کیلویی ۸۱۰ هزار تومان

راسته با استخوان گوسفندی

بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۰۲ هزار تومان /

بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۸۴۰ هزار تومان

راسته بی استخوان گوسفندی

بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۸۰ هزار تومان

ران با استخوان و قلوه‌گاه گوسفندی

بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۳۸ هزار تومان

ران با استخوان گوسفندی

بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۰۷ هزار تومان /

بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

سردست با ماهیچه گوسفندی

بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۰۶ هزار تومان /

بسته‌بندی شرکتی – داخلی آزاد یک میلیون و ۹۰ هزار تومان

سردست بدون ماهیچه گوسفندی

بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۷۹۱ هزار تومان

سردست و دنده گوسفندی

بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۱۲۷ هزار تومان

شقه کامل گوسفندی

بسته‌بندی در محل-داخلی آزاد کیلویی ۷۷۵ هزار تومان

قلوه گاه با استخوان گوسفندی

بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۴۹۰ هزار تومان

قلوه‌گاه بی استخوان گوسفندی

بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۵۴۰ هزار تومان

کف دست با ماهیچه گوسفندی

بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۹۳ هزار تومان

کف دست بدون ماهیچه گوسفندی

بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۷۸ هزار تومان

گردن گوسفندی

بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۷۸۴ هزار تومان /

بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۷۹۵ هزار تومان

ماهیچه گوسفندی

بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۳۰ هزار تومان / بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان

نیم شقه ران گوسفندی

بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۱۸ هزار تومان

نیم شقه سردست گوسفندی

بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۰۳ هزار تومان