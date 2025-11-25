قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفندی آزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران اعلام کرد: قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفندی آزاد به دو صورت بستهبندی در محل و بستهبندی شرکتی در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح ذیل است:
راسته گوساله بدون استخوان
بسته بندی در محل- وارداتی کیلویی ۸۴۵ هزار تومان /
بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۴۵ هزار تومان /
بستهبندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۷۹۷ هزار تومان /
بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۹۰ هزار تومان
ران گوساله
بسته بندی در محل- وارداتی کیلویی ۸۱۵ هزار تومان /
بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۱۵ هزار توما ن /
بستهبندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۷۹۷ هزار تومان /
بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۷۰ هزار تومان
سردست پاک کرده گوساله
بسته بندی در محل- وارداتی کیلویی ۷۹۵ هزار تومان /
بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۷۹۵ هزار تومان /
بستهبندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۷۹۷ هزار تومان /
بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۷۰ هزار تومان
سرسینه گوساله
بستهبندی در محل- وارداتی کیلویی ۱۷۵ هزار تومان /
بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۱۷۵ هزار تومان
فیله گوساله
بسته بندی در محل وارداتی کیلویی یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان /
بسته بندی در محل -داخلی آزاد کیلویی یک میلیون و ۱۴۰ هزار تومان /
بستهبندی شرکتی- آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۴۲۹ هزار تومان
قلوه گاه گوساله
بسته بندی در محل- وارداتی کیلویی ۶۷۵ هزار تومان /
بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۶۷۵ هزار تومان /
بستهبندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۶۳۰ هزار تومان /
بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۷۳۰ هزار تومان
گردن گوساله
بسته بندی در محل- وارداتی کیلویی ۷۹۵ هزار تومان /
بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۷۹۵ هزار تومان /
بستهبندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۶۳۰ هزار تومان /
بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۹۹۰ هزار تومان
ماهیچه گوساله
بسته بندی در محل- وارداتی کیلویی ۸۱۵ هزار تومان /
بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۱۵ هزار تومان /
بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۷۰ هزار تومان
مخلوط بدون استخوان گوساله
بستهبندی در محل- وارداتی کیلویی ۷۸۰ هزار تومان /
بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۷۸۰ هزار تومان /
بستهبندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۶۹۷ هزار تومان
چرخکرده گوساله
بستهبندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۶۳۰ هزار تومان /
بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۶۹۰ هزار تومان
چرخکرده گوساله و گوسفندی بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۶۹۰ هزار تومان
راسته با استخوان گوسفندی
بستهبندی در محل کیلویی ۸۰۲ هزار تومان /
بستهبندی شرکتی کیلویی ۸۱۰ هزار تومان
راسته با استخوان گوسفندی
بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۰۲ هزار تومان /
بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۸۴۰ هزار تومان
راسته بی استخوان گوسفندی
بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۸۰ هزار تومان
ران با استخوان و قلوهگاه گوسفندی
بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۳۸ هزار تومان
ران با استخوان گوسفندی
بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۰۷ هزار تومان /
بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان
سردست با ماهیچه گوسفندی
بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۰۶ هزار تومان /
بستهبندی شرکتی – داخلی آزاد یک میلیون و ۹۰ هزار تومان
سردست بدون ماهیچه گوسفندی
بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۷۹۱ هزار تومان
سردست و دنده گوسفندی
بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۱۲۷ هزار تومان
شقه کامل گوسفندی
بستهبندی در محل-داخلی آزاد کیلویی ۷۷۵ هزار تومان
قلوه گاه با استخوان گوسفندی
بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۴۹۰ هزار تومان
قلوهگاه بی استخوان گوسفندی
بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۵۴۰ هزار تومان
کف دست با ماهیچه گوسفندی
بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۹۳ هزار تومان
کف دست بدون ماهیچه گوسفندی
بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۷۸ هزار تومان
گردن گوسفندی
بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۷۸۴ هزار تومان /
بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۷۹۵ هزار تومان
ماهیچه گوسفندی
بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۳۰ هزار تومان / بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی یک میلیون و ۱۲۰ هزار تومان
نیم شقه ران گوسفندی
بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۱۸ هزار تومان
نیم شقه سردست گوسفندی
بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۰۳ هزار تومان
