قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفندی وارداتی و آزاد داخلی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفندی وارداتی و آزاد داخلی به دو صورت بسته‌بندی در محل و بسته‌بندی شرکتی در میادین و بازارهای میوه و تره بار اعلام کرد که به شرح ذیل است:

راسته گوساله بدون استخوان بسته بندی در محل داخلی آزاد بسته بندی در محل وارداتی کیلویی ۸۲۰ هزار تومان، بسته بندی در محل- داخلی آزاد ۹۶۰ هزار تومان، بسته‌بندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۷۹۷ هزار تومان، بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۱۵۶ هزار تومان

ران گوساله بسته‌بندی در محل- وارداتی کیلویی ۷۹۵ هزار تومان، بسته بندی در محل داخلی آزاد کیلویی ۹۳۰ هزار تومان، بسته‌بندی شرکتی وارداتی کیلویی ۷۹۷ هزار تومان بسته‌بندی شرکتی داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان

سردست پاک کرده گوساله بسته‌بندی در محل- وارداتی کیلویی ۷۷۵ هزار تومان، بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۰۰ هزار تومان، بسته‌بندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۷۹۷ هزار تومان، بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان

سرسینه گوساله بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۲۰۴ هزار تومان

فیله گوساله بسته بندی در محل -داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان، بسته‌بندی شرکتی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۴۳۸ هزار تومان

قلوه گاه گوساله بسته بندی در محل- وارداتی کیلویی ۷۱۰ هزار تومان، بسته‌بندی در محل داخلی آزاد کیلویی ۷۵۰ هزار تومان، بسته‌بندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۶۳۰ هزار تومان، بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۷۶۹ هزار تومان

گردن گوساله بسته بندی در محل- وارداتی کیلویی ۷۷۵ هزار تومان، بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۰۰ هزار تومان، بسته‌بندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۶۳۰ هزار تومان، بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی یک میلیون و ۴۰ هزار تومان هزار تومان

ماهیچه گوساله بسته بندی در محل- وارداتی کیلویی ۷۷۵ هزار تومان، بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۳۰ هزار تومان، بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۱۳۳ هزار تومان

مخلوط بدون استخوان گوساله بسته‌بندی در محل- وارداتی کیلویی ۷۶۵ هزار تومان، بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۵۵ هزار تومان، بسته‌بندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۶۹۷ هزار تومان

چرخ‌کرده گوساله بسته‌بندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۶۳۰ هزار تومان، بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۷۱۴ هزار تومان

چرخ‌کرده گوساله و گوسفندی بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۷۱۴ هزار تومان

راسته با استخوان گوسفندی بسته‌بندی در محل داخلی آزاد کیلویی ۸۷۵ هزار تومان، بسته‌بندی شرکتی آزاد کیلویی ۸۷۵ هزار تومان

راسته بی استخوان گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان

ران با استخوان و قلوه‌گاه گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۱۵ هزار تومان

ران با استخوان گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۹۰ هزار تومان، بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان

سردست با ماهیچه گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۸۰ هزار تومان، بسته‌بندی شرکتی – داخلی آزاد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

سردست بدون ماهیچه گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۶۵ هزار تومان

سرسینه و دنده گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۱۳۹ هزار تومان

شقه کامل گوسفندی بسته‌بندی در محل-داخلی آزاد کیلویی ۸۵۰ هزار تومان

قلوه گاه با استخوان گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۵۵۰ هزار تومان

قلوه‌گاه بی استخوان گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۵۹۰ هزار تومان

کف دست با ماهیچه گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۷۵ هزار تومان

کف دست بدون ماهیچه گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۶۰ هزار تومان

گردن گوسفندی بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۵۵ هزار تومان، بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۸۴۵ هزار تومان

ماهیچه گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۱۵ هزار تومان، بسته‌بندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی یک میلیون و ۲۱۰ هزار تومان

نیم شقه ران گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۷۹۰ هزار تومان

نیم شقه سردست گوسفندی بسته‌بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۷۵ هزار تومان