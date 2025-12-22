قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفندی وارداتی و آزاد داخلی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت انواع گوشت گوساله و گوسفندی وارداتی و آزاد داخلی به دو صورت بستهبندی در محل و بستهبندی شرکتی در میادین و بازارهای میوه و تره بار به شرح ذیل است:
راسته گوساله بدون استخوان بسته بندی در محل داخلی آزاد بسته بندی در محل- وارداتی کیلویی ۸۲۰ هزار تومان، بسته بندی در محل- داخلی آزاد ۹۶۰ هزار تومان / بستهبندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۷۹۷ هزار تومان، بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۱۵۶ هزار تومان
ران گوساله بستهبندی در محل- وارداتی کیلویی ۷۹۵ هزار تومان، بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۳۰ هزار تومان، بستهبندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۷۹۷ هزار تومان، بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان
سردست پاک کرده گوساله بستهبندی در محل- وارداتی کیلویی ۷۷۵ هزار تومان، بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۰۰ هزار تومان، بستهبندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۷۹۷ هزار تومان، بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان
سرسینه گوساله بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۲۰۴ هزار تومان
فیله گوساله بسته بندی در محل -داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۲۸۰ هزار تومان، بستهبندی شرکتی- آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۴۳۸ هزار تومان
قلوه گاه گوساله بسته بندی در محل- وارداتی کیلویی ۷۱۰ هزار تومان، بستهبندی در محل داخلی آزاد کیلویی ۷۵۰ هزار تومان، بستهبندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۶۳۰ هزار تومان، بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۷۶۹ هزار تومان
گردن گوساله بسته بندی در محل- وارداتی کیلویی ۷۷۵ هزار تومان، بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۰۰ هزار تومان، بستهبندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۶۳۰ هزار تومان، بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی یک میلیون و ۴۰ هزار تومان هزار تومان
ماهیچه گوساله بسته بندی در محل- وارداتی کیلویی ۷۷۵ هزار تومان، بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۳۰ هزار تومان، بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۱۳۳ هزار تومان
مخلوط بدون استخوان گوساله بستهبندی در محل- وارداتی کیلویی ۷۶۵ هزار تومان، بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۵۵ هزار تومان، بستهبندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۶۹۷ هزار تومان
چرخکرده گوساله بستهبندی شرکتی- وارداتی کیلویی ۶۳۰ هزار تومان، بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۷۱۴ هزار تومان
چرخکرده گوساله و گوسفندی بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۷۱۴ هزار تومان
راسته با استخوان گوسفندی بستهبندی در محل کیلویی ۸۴۰ هزار تومان، بستهبندی شرکتی کیلویی ۸۵۰ هزار تومان
راسته بی استخوان گوسفندی بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۱۳۰ هزار تومان
ران با استخوان و قلوهگاه گوسفندی بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۷۷ هزار تومان
ران با استخوان گوسفندی بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۵۰ هزار تومان، بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۱ میلیون و ۱۸۴ هزار تومان
سردست با ماهیچه گوسفندی بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۴۴ هزار تومان، بستهبندی شرکتی، داخلی آزاد یک میلیون و ۱۷۵ هزار تومان
سردست بدون ماهیچه گوسفندی بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۲۹ هزار تومان
سرسینه و دنده گوسفندی بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۱۳۳ هزار تومان
شقه کامل گوسفندی بستهبندی در محل-داخلی آزاد کیلویی ۸۱۰ هزار تومان
قلوه گاه با استخوان گوسفندی بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۵۱۵ هزار تومان
قلوهگاه بی استخوان گوسفندی بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۵۶۵ هزار تومان
کف دست با ماهیچه گوسفندی بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۳۵ هزار تومان
کف دست بدون ماهیچه گوسفندی بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۲۰ هزار تومان
گردن گوسفندی بسته بندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۲۰ هزار تومان، بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی ۷۹۵ هزار تومان
ماهیچه گوسفندی بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۹۷۳ هزار تومان، بستهبندی شرکتی- داخلی آزاد کیلویی یک میلیون و ۱۸۴ هزار تومان
نیم شقه ران گوسفندی بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۵۴ هزار تومان
نیم شقه سردست گوسفندی بستهبندی در محل- داخلی آزاد کیلویی ۸۳۹ هزار تومان
نظر شما