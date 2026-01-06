  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۱۳

کشف ماینرهای غیرمجاز ۴.۸ میلیاردی در اسلام‌آبادغرب

کرمانشاه - فرمانده انتظامی شهرستان اسلام‌آبادغرب از کشف شش دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر نگهداری و فعالیت تعدادی دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در شهرستان اسلام‌آبادغرب، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

مأموران انتظامی این شهرستان با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، موفق شدند محل نگهداری شش دستگاه ماینر غیرمجاز را شناسایی و این تجهیزات را کشف و ضبط کنند.

بر اساس اعلام پلیس، ارزش ماینرهای کشف‌شده بالغ بر چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

در این راستا پرونده‌ای تشکیل و موضوع جهت بررسی‌های تکمیلی و طی مراحل قانونی، در دست اقدام قرار دارد.

