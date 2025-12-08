به گزارش خبرگزاری مهر، آرام حیدری در نشست سالانه نظام صنفی رایانه‌ای استان، با تشریح آخرین برنامه‌های وزارت ارتباطات، از آغاز دوره‌های مهارت‌آموزی هوش مصنوعی، توسعه دولت الکترونیک، افزایش نقش استان در صادرات فناوری و اجرای طرح‌های گسترده فیبرنوری در شهرهای کردستان خبر داد.

وی با اشاره به سهم اندک استان‌های کشور در اقتصاد دیجیتال، از برنامه‌های وزارت ارتباطات برای کاهش تمرکز خدمات در تهران و تقویت نقش استان‌ها در رشد اقتصاد فناوری خبر داد.

حیدری اظهار کرد: براساس آمارهای ملی، تنها حدود ۵ درصد از اقتصاد دیجیتال به ۲۳ استان کشور اختصاص دارد و کردستان سهمی در حدود ۲۸ صدم درصد از این بخش دارد، هرچند این آمار مطلوب نیست، اما شرایط اکثر استان‌ها مشابه بوده و تمرکز عمده فعالیت اپراتورها و شرکت‌های بزرگ در تهران موجب ایجاد این فاصله شده است.

وی افزود: مطابق برنامه‌ریزی‌های وزارت ارتباطات، مقرر شده سهم تهران از اقتصاد دیجیتال تا پایان برنامه هفتم به ۶۹ درصد کاهش یابد تا رشد فناوری در استان‌ها نیز شتاب بگیرد.

آغاز دوره‌های مهارت‌آموزی هوش مصنوعی در کردستان

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان با اشاره به اهمیت ارتقای مهارت‌های تخصصی گفت: یکی از نسخه‌های اصلی توسعه فناوری در استان‌هایی مانند کردستان، گسترش آموزش‌های مهارتی است و در همین راستا، دوره ملی هوش مصنوعی مسئله‌محور برای سه گروه شامل اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها، مدیران فناوری اطلاعات دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها و کسب‌وکارهای حوزه IT برگزار می‌شود.

به گفته وی، ثبت‌نام این دوره از طریق پارک علم و فناوری انجام خواهد شد و سلسله دوره‌های آموزشی در یک بازه یک‌ساله در استان برگزار می‌شود.

حرکت به‌سوی دولت الکترونیک و هوشمندسازی صنایع

حیدری، توسعه دولت الکترونیک را یکی از محورهای اصلی برنامه‌های استانی دانست و بیان کرد: در حوزه‌هایی مانند صنعت، معدن، کشاورزی و اصناف، مجموعه‌ای از طرح‌های آموزشی و ترویجی برای آشنایی فعالان اقتصادی با کاربردهای هوشمندسازی در دست اجراست.

وی افزود: هوشمندسازی علاوه بر بهبود عملکرد صنایع، موجب شکل‌گیری فرصت‌های شغلی غیرمستقیم و کسب‌وکارهای جدید برای شرکت‌های فناوری اطلاعات استان خواهد شد.

فعال‌سازی ظرفیت‌های فناوری در تعاملات با اقلیم کردستان

مدیرکل ارتباطات استان، دیپلماسی فناوری را از برنامه‌های مهم وزارت ارتباطات عنوان کرد و گفت: استان‌های مرزی از جمله کردستان مأموریت یافته‌اند ظرفیت‌های خود را برای توسعه تعاملات فناوری با کشورهای همسایه فعال کنند و اعزام هیئت‌های تجاری و دولتی و برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه تخصصی فناوری در اقلیم کردستان از جمله اقدامات در دست اجراست.

وی همچنین از احتمال حضور پلتفرم‌های ملی مانند دیجی‌کالا و اسنپ در اقلیم کردستان خبر داد و گفت: «شرکت‌های استانی می‌توانند به عنوان شریک تجاری این پلتفرم‌ها وارد همکاری شوند.

اجرای طرح گسترده فیبرنوری در شهرهای کردستان

حیدری توسعه زیرساخت‌های ارتباطی را زمینه‌ساز رشد اقتصاد دیجیتال دانست و اظهار کرد: پروژه ملی فیبرنوری در دو لایه در استان در حال اجراست و مخابرات برنامه دارد طی سه تا چهار سال آینده بخش عمده کابل‌های مسی را جمع‌آوری و به فیبر نوری تبدیل کند.

وی از برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش جذب سرمایه‌گذار در حوزه فیبرنوری خبر داد و گفت: سه شهر سنندج، سقز و کامیاران در اولویت اجرای این پروژه قرار دارند. فاز نخست سنندج تا پایان آذر تکمیل و بهره‌برداری اولیه تا پایان سال آغاز می‌شود.

مدیرکل ارتباطات کردستان افزود: این پروژه به نیروی فنی گسترده نیاز دارد و دوره‌های مهارتی ویژه‌ای برای تربیت تیم‌های اجرایی و پشتیبانی در همکاری با مخابرات برگزار خواهد شد.

دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کردستان نیز در این نشست گزارشی مشروح از عملکرد هیئت‌مدیره، دبیرخانه و دستاوردهای ملی نمایندگان استان ارائه کرد و با بیان اینکه سال گذشته یکی از سخت‌ترین دوره‌های اقتصادی برای بنگاه‌های فناوری بود، اظهار کرد: با وجود فشار تورمی، توانستیم با انضباط مالی و مدیریت دقیق هزینه‌ها، ۲۳ درصد رشد درآمد و ۲۰ درصد کاهش هزینه نسبت به سال قبل داشته باشیم.

سینا یوسفی این موفقیت را دستاوردی مهم برای سازمان دانست و گفت: شرایط اقتصادی اقتضا می‌کرد که ساختار مالی با بیشترین دقت ممکن اداره شود.

یوسفی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکرد جدید سازمان در حل مشکلات اعضا اظهار کرد: از این پس پیگیری مطالبات از مسیرهای قانونی و سیستمی در اولویت است چرا که در حوزه بیمه، مالیات یا بانک‌ها هدف این است که اعضا بدون نیاز به مراجعات فردی و فرسایشی، از طریق سازوکارهای رسمی به حقوق خود برسند.

وی همچنین از راه‌اندازی سامانه جامع فریلنسرها، سامانه جامع آموزش، توسعه آموزش‌های مهارتی با همکاری دانشگاه جامع علمی‌کاربردی و استفاده بیشتر از ظرفیت مشاوران استان در قراردادهای دولتی به‌عنوان برنامه‌های پیش‌ِرو نام برد.



در پایان این نشست، لوح تقدیری از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کردستان به مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، به پاس همکاری و تعاملات سازنده اهدا شد.