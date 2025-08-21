خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: جهان امروز بیش از هر زمان دیگری بر پایه اقتصاد دیجیتال و فناوری‌های نوین استوار است.

کشورها و مناطق مختلف با شناخت ظرفیت‌های خود، به دنبال ورود به بازارهای جدید و بهره‌برداری از فرصت‌های گسترده این حوزه هستند.

استان کردستان نیز در این مسیر گام‌های تازه‌ای برداشته و تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های بومی، علاوه بر توسعه تجارت الکترونیک داخلی، سهمی از بازار منطقه‌ای و بین‌المللی را به دست آورد.

در همین راستا، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار مهر با تشریح آخرین اقدامات و برنامه‌های پیش‌ِرو، از راه‌اندازی مراکز تخصصی، توسعه صادرات نرم‌افزار، حمایت از استارت‌آپ‌ها، تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و اجرای طرح‌های هوشمندسازی در بخش‌های مختلف اقتصادی استان خبر داده است.

صادرات نرم‌افزار افق جدید برای شرکت‌های بومی

آرام حیدری با اشاره به پیگیری جدی برای توسعه صادرات خدمات فنی، مهندسی و نرم‌افزاری گفت: مرکز هوش مصنوعی و مرکز صادرات نرم‌افزار در استان با حمایت پارک فاوا وزارت ارتباطات و همکاری اتاق بازرگانی راه‌اندازی شده است.

به گفته وی، این مراکز ضمن کمک به شناخت بازار عراق، تاکنون پروژه‌ای به ارزش ۲۵۰ میلیون تومان را به نتیجه رسانده‌اند.

وی افزود: ورود شرکت‌های بومی استان به بازار اقلیم کردستان عراق در دستور کار قرار دارد و مذاکراتی برای عقد قراردادهای رسمی در حال انجام است تا حقوق فعالان این عرصه در سطح کلان تضمین شود.

هرچند به گفته حیدری، این موضوع تاکنون به سرانجام نهایی نرسیده است، اما مسیر آغاز شده می‌تواند زمینه‌ساز تحولات اقتصادی مهمی باشد.

تاکید بر توسعه اقتصاد دیجیتال در تفاهم‌نامه‌های مرزی

به گفته مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان، در تفاهم‌نامه‌های امضا شده در جریان سفر استانداران اقلیم کردستان به سنندج، توسعه صادرات نرم‌افزار و اقتصاد دیجیتال به طور ویژه مورد توجه قرار گرفته است.

حیدری یادآور شد: در بند چهارم این تفاهم‌نامه‌ها، سازوکاری برای صادرات پلتفرم‌های استانی و شرکت‌های ملی – با محوریت کردستان – پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به ظرفیت ورود برندهای بزرگ ملی همچون دیجی‌کالا و اسنپ به بازار اقلیم کردستان عراق تصریح کرد: شرط ما در این همکاری‌ها، حضور نمایندگان بومی استان در کنار این مجموعه‌هاست تا منافع اقتصادی کردستان نیز تضمین شود.

شناخت ظرفیت‌های داخلی، لازمه توسعه

حیدری با تاکید بر اهمیت شناخت ظرفیت‌های بومی استان گفت: با استفاده از دیتا و اطلاعات دقیق، ظرفیت‌های استان در حوزه‌های مالی، نرم‌افزارهای گرافیکی، تولید محتوا و انیمیشن احصا و به مجموعه‌های مرتبط متصل خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری رویداد «توسعه اقتصاد دیجیتال کردستان» در نیمه شهریورماه خبر داد و گفت: این رویداد با حمایت وزارت ارتباطات برگزار می‌شود و تیم‌ها و پلتفرم‌های ملی در آن به تجاری‌سازی محصولات، سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها و حمایت از شرکت‌های نوپا کمک خواهند کرد.

ظرفیت بالای تجارت الکترونیک در کردستان

یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد دیجیتال در استان، تجارت الکترونیک است. بر اساس آمار اعلام‌شده، بیش از ۱۸۷۵ سایت تجارت الکترونیک در استان فعال هستند که ۹۱۰ مورد از آنها در بانه قرار دارند و بیش از ۶۰۰ سایت نیز به صورت فعال خدمات ارائه می‌دهند.

این حجم از فعالیت، علاوه بر گردش مالی بالا، فرصت‌های لجستیکی مناسبی برای پست، دفاتر پیشخوان، شرکت‌های حمل‌ونقل و مجموعه‌های پشتیبانی ایجاد کرده است. به گفته حیدری، ۳۹۵ شرکت در استان قرارداد رسمی با پست دارند و مابقی نیز از طریق سایر اپراتورهای پستی کالا ارسال می‌کنند.

وی تاکید کرد: تقویت این ظرفیت می‌تواند به اشتغال‌زایی، افزایش درآمد و تولید ثروت در استان منجر شود.

هوشمندسازی؛ مسیری برای افزایش بهره‌وری

رئیس فناوری و ارتباطات کردستان یکی دیگر از محورهای اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال در استان را هوشمندسازی صنایع و بخش‌های اقتصادی عنوان کرد و گفت: هرچقدر شرکت‌های هوشمندسازی و نرم‌افزاری استان تقویت شوند، درآمد استان نیز افزایش خواهد یافت.

به گفته وی، طرح‌هایی برای هوشمندسازی گردشگری، صنایع، معادن و کشاورزی در حال اجراست و برای این منظور تسهیلات حمایتی نیز در نظر گرفته شده است و برخی طرح‌ها در حوزه گردشگری مصوب و تأمین مالی شده‌اند و طرح‌های بخش صنعت نیز در دست بررسی است همچنین در حوزه کشاورزی نیز پروژه‌ای در دستور کار وزارتخانه قرار دارد.

زیرساخت‌های ارتباطی پیش‌نیاز تحول دیجیتال

یکی از ضرورت‌های تحقق اقتصاد دیجیتال، دسترسی به اینترنت پرسرعت و زیرساخت‌های ارتباطی پایدار است، حیدری در این باره توضیح داد: تأمین اینترنت با کیفیت در شهرک‌های صنعتی و اجرای فیبر نوری در مناطق مختلف در دستور کار است.

به گفته مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان، در شهرک صنعتی بانه علاوه بر اجرای فیبر نوری، سایت ۵G نیز در حال راه‌اندازی است و شهرک صنعتی آرگان قروه نیز در نوبت افزایش ظرفیت قرار دارد.

وی اضافه کرد: همچنین اپراتورهای بزرگ کشور برای توسعه ۴G و ۵G و اجرای طرح‌های هوشمندسازی در گمرکات و بخش کشاورزی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

هوشمندسازی گلخانه‌ها؛ گامی در کشاورزی نوین

یکی از خبرهای قابل توجه در این حوزه، هوشمندسازی پنج گلخانه استان به صورت رایگان است، حیدری با اشاره به این پروژه گفت: با اعتبارات وزارت ارتباطات، پنج گلخانه کردستان هوشمندسازی می‌شوند و علاوه بر ارائه تسهیلات، زیرساخت‌های ارتباطی آنها نیز تقویت خواهد شد.

به گفته وی، شرکت‌های طرف قرارداد ارتباطات نیز از این پروژه‌ها حمایت کرده و زمینه توسعه کشاورزی نوین در استان را فراهم خواهند کرد.

کردستان در آستانه تحولات جدیدی در حوزه اقتصاد دیجیتال قرار گرفته است، توسعه صادرات نرم‌افزار، رونق تجارت الکترونیک، اجرای طرح‌های هوشمندسازی در بخش‌های مختلف اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، مجموعه‌ای از اقدامات است که می‌تواند چهره اقتصادی استان را در سال‌های آینده تغییر دهد.

بی‌تردید، تحقق این اهداف نیازمند همراهی همه‌جانبه بخش خصوصی، حمایت‌های دولتی و مشارکت فعال مردم است. اگر این مسیر به‌درستی پیموده شود، کردستان می‌تواند به قطب اقتصاد دیجیتال در غرب کشور و حتی در سطح منطقه‌ای تبدیل شود.