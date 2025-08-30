افتتاح ۱۵ طرح ارتباطی و فناوری اطلاعات در کردستان همزمان با هفته دولت

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: همزمان با آغاز هفته دولت، مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی و ارتباطی در استان کردستان به بهره‌برداری رسید.

این پروژه‌ها که در حوزه توسعه زیرساخت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات تعریف شده‌اند، با اعتباری بالغ بر ۳۵۶ میلیارد تومان از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجرا شده‌اند و قرار است بخش مهمی از نیازهای ارتباطی استان را پاسخ دهند.

توسعه خدمات ارتباطی در کردستان

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات کردستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این طرح‌ها با هدف توسعه خدمات ارتباطی، کاهش شکاف دیجیتال به‌ویژه در مناطق روستایی و ارتقای کیفیت شبکه‌های ارتباطی استان عملیاتی شده‌اند.

آرام حیدری افزود: بخش قابل توجهی از این پروژه‌ها مربوط به توسعه پوشش تلفن همراه و اینترنت پرسرعت نسل چهارم است که برای ۴۵ روستای دیگر استان فراهم خواهد شد.

گسترش دسترسی روستاییان به اینترنت پرسرعت

حیدری با اشاره به اهمیت توسعه ارتباطات روستایی گفت: در حال حاضر از مجموع یک‌هزار و ۳۱۰ روستای بالای ۲۰ خانوار کردستان، تعداد یک‌هزار و ۲۳۵ روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند و از این میان، بیش از یک‌هزار و ۹۶ روستا تحت پوشش تلفن همراه و اینترنت پرسرعت قرار دارند.

به گفته وی، با اجرای طرح‌های جدید انتظار می‌رود تعداد روستاهای برخوردار از اینترنت پرسرعت افزایش یابد و مسیر توسعه خدمات دیجیتال هموارتر شود.

تقویت زیرساخت‌های ارتباطی با فیبرنوری

مدیرکل ارتباطات کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به پروژه فیبرنوری اشاره کرد و گفت: اجرای ۳۴ کیلومتر فیبرنوری در مسیر شیخ‌عطار به مریوان یکی دیگر از اقدامات اساسی این حوزه به شمار می‌رود که نقش بسزایی در تقویت و پایداری شبکه مخابراتی استان خواهد داشت.

وی افزود: این طرح علاوه بر افزایش ظرفیت شبکه، زمینه توسعه خدمات نوین ارتباطی در مناطق غربی استان را فراهم می‌کند.

حمایت از اقتصاد دیجیتال و کسب‌وکارهای نوپا

حیدری همچنین از ایجاد مرکز هوش مصنوعی در استان خبر داد و عنوان کرد: این مرکز با همکاری پارک علم و فناوری و اتاق بازرگانی استان راه‌اندازی شده و با هدف حمایت از کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات فعالیت خواهد کرد.

به گفته وی، ایجاد چنین مراکزی می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای اشتغال جوانان و رونق اقتصاد دیجیتال فراهم سازد.

مدیرکل ارتباطات کردستان در ادامه افزود: یکی دیگر از پروژه‌های شاخص هفته دولت در این حوزه، افتتاح یک باجه بانکی شهری و پنج باجه بانکی روستایی پست بانک است که با هدف تسهیل خدمات مالی و بانکی در مناطق کم‌برخوردار عملیاتی شده است.

وی تاکید کرد: فراهم کردن دسترسی آسان‌تر روستاییان به خدمات بانکی نقش مهمی در توسعه اقتصادی و کاهش محرومیت در این مناطق دارد.

ارتقای کیفیت خدمات و کاهش شکاف دیجیتال

حیدری در پایان با تاکید بر اهمیت این طرح‌ها گفت: پروژه‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات که در هفته دولت امسال افتتاح شدند، در مجموع با سرمایه‌گذاری ۳۵۶ میلیارد تومانی اجرا شده و اثر مستقیم در ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی استان خواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: این اقدامات، علاوه بر تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، گامی مهم در مسیر کاهش شکاف دیجیتال میان شهر و روستا و توسعه متوازن استان به شمار می‌رود.