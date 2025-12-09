جعفرزاده: دو فوتبالیست خراسان شمالی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

حسین جعفرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال زیر ۱۵ سال دختران از ۲۵ تا ۲۸ آذرماه در شهر سمنان برگزار می‌شود و بازیکنان برتر طی این مرحله برای همراهی تیم ملی در رویدادهای پیش‌رو انتخاب خواهند شد.

وی افزود: در این مرحله از اردو، دو فوتبالیست مستعد از خراسان شمالی به نام‌های آوا غلامی از بجنورد و هستی ایزی از اسفراین حضور دارند که عملکرد آنان در رقابت‌های استانی و ملی مورد توجه کادر فنی تیم ملی قرار گرفته است.

رئیس هیئت فوتبال خراسان شمالی تصریح کرد: حضور بازیکنان نوجوان استان در اردوهای ملی نشان‌دهنده رشد قابل توجه فوتبال پایه خراسان شمالی است و این موفقیت می‌تواند زمینه‌ساز پرورش نسل جدیدی از بازیکنان شاخص در فوتبال بانوان کشور باشد.

جعفرزاده خاطرنشان کرد: هیئت فوتبال استان با تقویت لیگ‌های پایه و توسعه زیرساخت‌های آموزشی، روند کشف استعدادها را ادامه خواهد داد تا سهم خراسان شمالی در تیم‌های ملی افزایش یابد.