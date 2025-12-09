  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۷:۳۳

جعفرزاده: دو فوتبالیست خراسان شمالی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

جعفرزاده: دو فوتبالیست خراسان شمالی به اردوی تیم ملی دعوت شدند

بجنورد- رئیس هیئت فوتبال خراسان شمالی گفت: دو بازیکن نوجوان استان برای حضور در اردوی تیم ملی فوتبال زیر ۱۵ سال دختران به سمنان دعوت شدند.

حسین جعفرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال زیر ۱۵ سال دختران از ۲۵ تا ۲۸ آذرماه در شهر سمنان برگزار می‌شود و بازیکنان برتر طی این مرحله برای همراهی تیم ملی در رویدادهای پیش‌رو انتخاب خواهند شد.

وی افزود: در این مرحله از اردو، دو فوتبالیست مستعد از خراسان شمالی به نام‌های آوا غلامی از بجنورد و هستی ایزی از اسفراین حضور دارند که عملکرد آنان در رقابت‌های استانی و ملی مورد توجه کادر فنی تیم ملی قرار گرفته است.

رئیس هیئت فوتبال خراسان شمالی تصریح کرد: حضور بازیکنان نوجوان استان در اردوهای ملی نشان‌دهنده رشد قابل توجه فوتبال پایه خراسان شمالی است و این موفقیت می‌تواند زمینه‌ساز پرورش نسل جدیدی از بازیکنان شاخص در فوتبال بانوان کشور باشد.

جعفرزاده خاطرنشان کرد: هیئت فوتبال استان با تقویت لیگ‌های پایه و توسعه زیرساخت‌های آموزشی، روند کشف استعدادها را ادامه خواهد داد تا سهم خراسان شمالی در تیم‌های ملی افزایش یابد.

کد خبر 6682700

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها