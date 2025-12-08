به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ارکستر، ارکستر «چکاوک» با حضور خوانندگان وحید نورایی و مهرداد پیکرزاده، پنجشنبه چهارم دی از ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت روی صحنه می‌رود.

رضا شایسته رهبر ارکستر «چکاوک» درباره این کنسرت توضیح داد: تمام قطعاتی که در این کنسرت اجرا می‌کنیم، برای نخستین بار است که در ایران اجرا می‌شوند که بسیاری از آنها از آثار استاد جهانبخش پازوکی از ترانه سرایان و آهنگسازان به نام و تاثیر گذار تاریخ موسیقی کشور است. استاد پازوکی به تنها ارکستری که اجازه‌ اجرای تمام آثارش در ایران را داده، ارکستر «چکاوک» است.

وی افزود: در این اجرا 2 خواننده، ارکستر «چکاوک» را همراهی می‌کنند. یکی از سیاست‌های ارکستر «چکاوک» در سال‌های گذشته معرفی خوانندگان توانمند و آتیه دار به موسیقی ایران است. این ارکستر به عنوان ارکستری خصوصی نزدیک به ۲۷ سال است که در عرصه موسیقی ایران فعالیتی مستمر دارد و هنرمندان بسیاری را به موسیقی ایران معرفی کرده است.

کنسرت ارکستر «چکاوک» به رهبری رضا شایسته در تاریخ پنجشنبه چهارم دی در تالار وحدت برگزار می‌شود.

علاقه مندان برای تهیه بلیت کنسرت می توانند به سامانه ایران کنسرت مراجعه کنند.