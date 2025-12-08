انتشار تیزر مستند سینمایی «شنا خلاف جهت»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی این مستند تیزر مستند«شنا خلاف‌ جهت» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی جواد رزاقی‌زاده در آستانه آغاز نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» منتشر شد.

این اثر به نقش رهایی‌ بخش هنر در زندگی افراد دارای تجربه‌ اوتیسم آسپرگر و اختلال‌های مشابه می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه بیان هنری می‌تواند دریچه‌ای به سوی درک، ارتباط و امید باشد.

رزاقی‌زاده سال گذشته نیز با مستند «آسانسور» در جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» حضور داشت.

طراحی و ساخت تیزر این‌ مستند بر عهده کیارش کاویان بوده است.

اولین‌ نمایش مستند «شنا خلاف جهت» در بخش مسابقه فیلم‌های بلند نوزدهمین جشنواره «سینما حقیقت» چهارشنبه ۱۹ آذر ساعت ۱۹ سالن یک در پردیس سینمایی ملت است و بلیت‌فروشی از امروز ساعت ۱۹ آغاز می‌شود.

عوامل مستند «شنا خلاف جهت» عبارتند از تهیه‌کننده و کارگردان: جواد رزاقی‌زاده، زندگی: امید رضا سپهری، محمدحسین توکلی، سمیه رمضان تفرشی، مدیر فیلمبرداری: جواد رزاقی‌زاده، فیلمبردار: یلدا دَه مرده، تدوین: جواد رزاقی‌زاده، دستیار تدوین: ماریا احمدی، طراحی و ترکیب صدا: حسن مهدوی، موسیقی: صبا ندایی، برنامه ریز و دستیار کارگردان: یلدا دَه مرده، کالریست: نگین حیدری (استودیو روشنا)، طراح پوستر و لوگو: احسان رضازاده، ساخت تیزر: کیارش کاویان، ترجمه و زیرنویس: ملیکاافضل، عکاس: لیلا رمضان تفرشی، روابط عمومی: فرانک قنبری.