«آگیرا» و داستان پسری که زمان تولد از بیمارستان ربوده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر مستند بلند سینمایی «آگیرا»، ساخته محمدصادق اسماعیلی، حاضر در بخش مسابقه ملی نوزدهمین جشنواره بین المللی «سینماحقیقت» رونمایی شد.

پوستر این مستند بلند سینمایی توسط متین خیبلی طراحی شده که پیش از این جایزه بهترین طراحی پوستر را از جشنواره دانشجویی فیلم نهال دریافت کرده بود.

«آگیرا» قصه پسر جوانی به نام علی است که متوجه می‌شود در زمان تولد از بیمارستان ربوده شده و حالا تلاش می‌کند با پیگیری از کسانی که در شب ربایش در بیمارستان حضور داشتند، هویت واقعی خود را پیدا کند. این مستند، روایتی انسانی، حساس و پرچالش از تلاش یک جوان برای بازیابی هویت حقیقی خویش است؛ مسیری که هر گام آن بدون پشتوانه قانونی، حمایت‌های قضایی و امکان رسیدگی عادلانه عملاً ناممکن است. نقش‌آفرینی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در این فرآیند، در «آگیرا» نه صرفاً به‌عنوان یک نهاد اداری، بلکه به‌عنوان تکیه‌گاه اعتماد عمومی، مرجع احقاق حق و نقطه اتکای امنیت روانی و اجتماعی جامعه نشان داده شده است.

این اثر که در مرکز مستند سوره تهیه شده است، در نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» در بخش مسابقه بلند ملی به نمایش در خواهد آمد.

سایر عوامل این مستند عبارتند از تهیه کننده: مهدی شامحمدی، مدیر فیلمبرداری: مهدی آزادی، تدوین: حمید نجفی راد، صدابردار: حمید زیبا کلام، موسیقی:افشین عزیزی، طراحی ‌و ترکیب صدا: محمد حسین ابراهیمی، رنگ آمیزی تصاویر: فائزه نظیری، مدیر تولید: مجتبی اباذریان، دستیار کارگردان: محمد مصطفی رجبی، عکاس: محمد مهدی کارنما و گرافیک: متین خیبلی.