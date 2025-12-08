  1. استانها
  2. همدان
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۳

«عابری‌منصور» مدیرعامل تیم والیبال پدیده همدان شد

همدان- «حمید عابری‌منصور» به‌عنوان مدیرعامل باشگاه والیبال پدیده همدان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر دوشنبه حمید عابری‌منصور در مراسمی به‌عنوان مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی والیبال پدیده همدان معرفی شد.

در این نشست، عابری‌منصور با اشاره به اهمیت ایجاد یک ساختار منسجم برای باشگاه والیبال پدیده همدان اظهار کرد: امیدواریم با حمایت استاندار همدان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیرکل ورزش و جوانان استان و رئیس هیئت والیبال، مسیر تازه‌ای برای موفقیت والیبال استان باز شود.

وی تأکید کرد: هم‌افزایی مدیریتی و استفاده هدفمند از ظرفیت‌های انسانی، نخستین شرط ساختن تیمی قدرتمند برای رقابت‌های لیگ دسته دوم کشور است.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی والیبال پدیده همدان با تشریح برنامه‌های خود افزود: قصد داریم با تکیه بر بازیکنان مستعد استان، کادرفنی توانمند و برنامه‌ریزی مرحله‌به‌مرحله، تیمی قدرتمند را وارد میدان کنیم.

گفتنی است عابری‌منصور از مدیران باسابقه ورزش همدان به‌شمار می‌رود و پیش‌تر در سه مقطع مدیریت باشگاه پاس همدان را در لیگ دسته دوم فوتبال کشور برعهده داشته است.

