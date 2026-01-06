  1. استانها
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۵۱

عابری‌منصور: برای صعود به لیگ دسته اول والیبال هدف‌گذاری کرده‌ایم

عابری‌منصور: برای صعود به لیگ دسته اول والیبال هدف‌گذاری کرده‌ایم

همدان- مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی پدیده همدان از تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت این باشگاه با هدف صعود به لیگ دسته اول و حضور در سوپرلیگ والیبال کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید عابری‌منصور در دیدار با رئیس فدراسیون والیبال ایران با اشاره به برنامه‌های این باشگاه برای حضور قدرتمند در رقابت‌های کشوری، اظهار کرد: یک برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت با هدف صعود به لیگ دسته اول و در ادامه حضور در سوپرلیگ والیبال کشور تدوین کرده‌ایم.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های بالای والیبال در استان همدان افزود: به دنبال رشد و توسعه والیبال استان هستیم و همدان از نظر استعداد، نیروی انسانی و علاقه‌مندی هواداران ظرفیت بسیار خوبی برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های والیبال کشور دارد.

مدیرعامل باشگاه پدیده همدان با اشاره به لزوم تغییر رویکرد در مدیریت ورزش کشور گفت: ورزش باید از حیطه دولتی و خصولتی خارج شود و بخش خصوصی به صورت جدی به کمک ورزش بیاید، چراکه توسعه پایدار ورزش بدون سرمایه‌گذاری و مدیریت حرفه‌ای بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.

عابری‌منصور در پایان خاطرنشان کرد: امسال یک تیم بسیار قدرتمند را راهی لیگ دسته دوم والیبال کشور خواهیم کرد و هدف ما تنها صعود به لیگ دسته اول والیبال کشور است و با حمایت فدراسیون و مسئولان استانی، دستیابی به این هدف دور از دسترس نخواهد بود.

