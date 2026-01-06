به گزارش خبرگزاری مهر، حمید عابری‌منصور در دیدار با رئیس فدراسیون والیبال ایران با اشاره به برنامه‌های این باشگاه برای حضور قدرتمند در رقابت‌های کشوری، اظهار کرد: یک برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت با هدف صعود به لیگ دسته اول و در ادامه حضور در سوپرلیگ والیبال کشور تدوین کرده‌ایم.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های بالای والیبال در استان همدان افزود: به دنبال رشد و توسعه والیبال استان هستیم و همدان از نظر استعداد، نیروی انسانی و علاقه‌مندی هواداران ظرفیت بسیار خوبی برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های والیبال کشور دارد.

مدیرعامل باشگاه پدیده همدان با اشاره به لزوم تغییر رویکرد در مدیریت ورزش کشور گفت: ورزش باید از حیطه دولتی و خصولتی خارج شود و بخش خصوصی به صورت جدی به کمک ورزش بیاید، چراکه توسعه پایدار ورزش بدون سرمایه‌گذاری و مدیریت حرفه‌ای بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.

عابری‌منصور در پایان خاطرنشان کرد: امسال یک تیم بسیار قدرتمند را راهی لیگ دسته دوم والیبال کشور خواهیم کرد و هدف ما تنها صعود به لیگ دسته اول والیبال کشور است و با حمایت فدراسیون و مسئولان استانی، دستیابی به این هدف دور از دسترس نخواهد بود.