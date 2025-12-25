حقیقی: پاس نیازمند ثبات مدیریتی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی حقیقی بعدازظهر پنجشنبه در نشست بررسی مشکلات تیم فوتبال پاس همدان اظهار کرد: مشکلات تیم فوتبال پاس همدان ریشهدار است و باید با نگاه تخصصی، منسجم و بهدور از حاشیه مورد بررسی قرار گیرد. پاس یک تیم معمولی نیست، بلکه بخشی از هویت ورزشی استان همدان به شمار میرود و همه ما در قبال آینده آن مسئول هستیم.
وی با اشاره به شرایط فعلی تیم پاس همدان افزود: متأسفانه در سالهای گذشته، این تیم همواره درگیر حاشیهها، بیثباتی مدیریتی و نبود ساختار منسجم بوده و همین موضوع باعث شده مسیر رشد و بازگشت پاس به جایگاه واقعی خود با مشکل جدی مواجه شود.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با تأکید بر ضرورت انسجام مدیریتی گفت: اگر قرار است تصمیمی برای آینده تیم اتخاذ شود، باید همه دستگاهها و افراد تأثیرگذار به یک جمعبندی واحد برسند. پاس بدون مدیریت مشخص، هیئتمدیره کارآمد و تعیین دقیق مسئولیتها، امکان ساماندهی نخواهد داشت.
حقیقی ادامه داد: ادارهکل ورزش و جوانان استان همدان از هر اقدامی که منجر به ثبات، شفافیت مالی و تقویت ساختار مدیریتی تیم پاس شود، حمایت میکند، اما این حمایت باید در چارچوب قانون و با تعریف دقیق نقشها و وظایف باشد.
وی با اشاره به مطالبات هواداران پاس همدان بیان کرد: مردم و دوستداران این تیم از ما انتظار دارند که با تصمیمات منطقی و اصولی، مانع تکرار اشتباهات گذشته شویم. نمیتوان هر سال با تغییرات مقطعی و بدون برنامه، انتظار نتیجه مطلوب داشت.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان تصریح کرد: یکی از مهمترین نیازهای تیم پاس، تعیین هیئتمدیرهای منسجم و پاسخگو است که بتواند با برنامهریزی میانمدت و بلندمدت، مسیر روشنی برای تیم ترسیم کند و زمینه بازگشت پاس به روزهای خوب خود را فراهم آورد.
وی در پایان تأکید کرد: پاس همدان سرمایه ورزشی استان است و نباید قربانی اختلافات، موازیکاریها و تصمیمات احساسی شود. اگر همه پای کار بیایند و هر کس مسئولیت خود را بهدرستی انجام دهد، میتوان به آینده این تیم امیدوار بود.
نظر شما