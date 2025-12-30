به گزارش خبرنگار مهر، حمید عابری‌منصور عصر سه‌شنبه نشست با مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان اظهار کرد: با برنامه‌ریزی دقیق و منسجم، تیمی قدرتمند برای حضور در لیگ دسته دوم والیبال کشور آماده کرده‌ایم.

وی با بیان اینکه هدف اصلی باشگاه پدیده صعود به لیگ دسته اول کشور است، افزود: در این مسیر از بهترین و باکیفیت‌ترین بازیکنان در سطح استان همدان و کشور استفاده کرده‌ایم تا تیمی شایسته نام پدیده روانه مسابقات شود.

مدیرعامل باشگاه پدیده همدان با اشاره به ضرورت حمایت مسئولان تصریح کرد: انتظار داریم استاندار همدان، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و دستگاه ورزش استان در کنار این مجموعه باشند تا بتوانیم پس از سال‌ها، افتخاری ماندگار برای ورزش استان رقم بزنیم.

عابری‌منصور با تأکید بر رویکرد حرفه‌ای این باشگاه گفت: باشگاه پدیده یکی از باشگاه‌های ساختارمند ورزش استان است و با اتکا به برنامه‌ریزی دقیق، هدف‌گذاری مشخص و ایجاد ثبات مدیریتی، به دنبال افتخارآفرینی در سطح ملی هستیم.