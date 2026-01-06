  1. استانها
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۱۶

تقوی: همدان یکی از قطب‌های اصلی والیبال ایران است

همدان- رئیس فدراسیون والیبال با اشاره به ظرفیت‌های همدان، این استان را یکی از قطب‌های اصلی والیبال کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید میلاد تقوی بعدازظهر سه‌شنبه در دیدار با مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی والیبال پدیده همدان، با اشاره به روند رو به رشد والیبال استان همدان، اظهار کرد: با حضور حمید بادامی‌نجات در چندین سال گذشته در رأس والیبال استان همدان، شاهد اتفاقات و رویدادهای بزرگ و اثرگذاری در این رشته ورزشی بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه استان همدان از ظرفیت‌های قابل توجهی در والیبال برخوردار است، افزود: همدان یکی از قطب‌های والیبال ایران به شمار می‌رود و از نظر استعدادهای ورزشی، زیرساخت‌ها و علاقه‌مندی جوانان، ظرفیت بسیار خوب و بالایی دارد.

رئیس فدراسیون والیبال با قدردانی از عملکرد باشگاه پدیده همدان عنوان کرد: خوشحالیم که این باشگاه با تکیه بر توان، مدیریت بخش خصوصی و برنامه‌ریزی دقیق وارد چرخه والیبال کشور شده است و امیدواریم در سال‌های آینده شاهد حضور پدیده همدان در سوپر لیگ والیبال کشور باشیم.

تقوی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت ورزش کشور تصریح کرد: ورزش باید به سمت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی حرکت کند و تیم‌داری پایدار تنها با حمایت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی محقق خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: فدراسیون والیبال حمایت‌های لازم را از رشد و توسعه تیم‌داری والیبال استان همدان و همچنین باشگاه پدیده همدان به عمل خواهد آورد تا این مسیر توسعه با قدرت ادامه پیدا کند.

