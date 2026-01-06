به گزارش خبرگزاری مهر، سید میلاد تقوی بعدازظهر سهشنبه در دیدار با مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی والیبال پدیده همدان، با اشاره به روند رو به رشد والیبال استان همدان، اظهار کرد: با حضور حمید بادامینجات در چندین سال گذشته در رأس والیبال استان همدان، شاهد اتفاقات و رویدادهای بزرگ و اثرگذاری در این رشته ورزشی بودهایم.
وی با بیان اینکه استان همدان از ظرفیتهای قابل توجهی در والیبال برخوردار است، افزود: همدان یکی از قطبهای والیبال ایران به شمار میرود و از نظر استعدادهای ورزشی، زیرساختها و علاقهمندی جوانان، ظرفیت بسیار خوب و بالایی دارد.
رئیس فدراسیون والیبال با قدردانی از عملکرد باشگاه پدیده همدان عنوان کرد: خوشحالیم که این باشگاه با تکیه بر توان، مدیریت بخش خصوصی و برنامهریزی دقیق وارد چرخه والیبال کشور شده است و امیدواریم در سالهای آینده شاهد حضور پدیده همدان در سوپر لیگ والیبال کشور باشیم.
تقوی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت ورزش کشور تصریح کرد: ورزش باید به سمت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی حرکت کند و تیمداری پایدار تنها با حمایت و سرمایهگذاری بخش خصوصی محقق خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: فدراسیون والیبال حمایتهای لازم را از رشد و توسعه تیمداری والیبال استان همدان و همچنین باشگاه پدیده همدان به عمل خواهد آورد تا این مسیر توسعه با قدرت ادامه پیدا کند.
نظر شما