به گزارش خبرنگار مهر، علی حقیقی عصر سهشنبه در نشست با عوامل باشگاه فرهنگی ورزشی والیبال پدیده همدان، این باشگاه را از مجموعههای فعال ورزش استان دانست و اظهار کرد: تیم والیبال پدیده همدان در سالهای اخیر با وجود محدودیتها، حضور مستمری در عرصه تیمداری داشته است.
وی افزود: در فصل پیش رو و با توجه به هدفگذاری برای صعود تیم والیبال پدیده همدان به لیگ دسته اول، ادارهکل ورزش و جوانان استان حمایتهای مادی و معنوی لازم را برای حضور قدرتمند این تیم در مسابقات انجام خواهد داد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به وضعیت تیمداری در سالهای گذشته گفت: طی چند سال اخیر، همدان در حوزه تیمداری با ضعفهایی مواجه بود، اما امروز شاهد اتفاقات مثبت و امیدوارکنندهای در تیمداری رشتههای مختلف ورزشی هستیم.
حقیقی تصریح کرد: اگرچه ادارهکل ورزش و جوانان از نظر قانونی وظیفهای در تیمداری ندارد، اما در حد توان و به منظور حمایت از ورزش قهرمانی استان، همکاری و همراهی لازم را با باشگاهها خواهیم داشت.
وی حضور حمید عابریمنصور، از مدیران توانمند ورزشی استان، در مجموعه تیم والیبال پدیده همدان را اتفاقی مثبت ارزیابی کرد و افزود: این موضوع نشان میدهد که در فصل پیش رو، لیگ دسته دوم والیبال کشور میتواند شاهد رقابتهای باکیفیت و اتفاقات خوبی باشد.
