  1. استانها
  2. همدان
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۴۶

حقیقی: لیگ دسته اول کمترین حق والیبال همدان است؛ تمام قد حمایت می‌کنیم

حقیقی: لیگ دسته اول کمترین حق والیبال همدان است؛ تمام قد حمایت می‌کنیم

همدان-مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به والیبال همدان گفت: داشتن یک تیم در لیگ دسته اول کمترین حق والیبال همدان بوده و تمام قد در جهت صعود به این لیگ از تیم پدیده حمایت می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، علی حقیقی عصر سه‌شنبه در نشست با عوامل باشگاه فرهنگی ورزشی والیبال پدیده همدان، این باشگاه را از مجموعه‌های فعال ورزش استان دانست و اظهار کرد: تیم والیبال پدیده همدان در سال‌های اخیر با وجود محدودیت‌ها، حضور مستمری در عرصه تیم‌داری داشته است.

وی افزود: در فصل پیش رو و با توجه به هدف‌گذاری برای صعود تیم والیبال پدیده همدان به لیگ دسته اول، اداره‌کل ورزش و جوانان استان حمایت‌های مادی و معنوی لازم را برای حضور قدرتمند این تیم در مسابقات انجام خواهد داد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به وضعیت تیم‌داری در سال‌های گذشته گفت: طی چند سال اخیر، همدان در حوزه تیم‌داری با ضعف‌هایی مواجه بود، اما امروز شاهد اتفاقات مثبت و امیدوارکننده‌ای در تیم‌داری رشته‌های مختلف ورزشی هستیم.

حقیقی تصریح کرد: اگرچه اداره‌کل ورزش و جوانان از نظر قانونی وظیفه‌ای در تیم‌داری ندارد، اما در حد توان و به منظور حمایت از ورزش قهرمانی استان، همکاری و همراهی لازم را با باشگاه‌ها خواهیم داشت.

وی حضور حمید عابری‌منصور، از مدیران توانمند ورزشی استان، در مجموعه تیم والیبال پدیده همدان را اتفاقی مثبت ارزیابی کرد و افزود: این موضوع نشان می‌دهد که در فصل پیش رو، لیگ دسته دوم والیبال کشور می‌تواند شاهد رقابت‌های باکیفیت و اتفاقات خوبی باشد.

حقیقی: لیگ دسته اول کمترین حق والیبال همدان است؛ تمام قد حمایت می‌کنیم

کد خبر 6707835

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها