سلیمی: طرح زمستانی راهداری کرمانشاه وارد فاز اجرایی شد

علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز همزمان طرح زمستانی راهداری در سراسر کشور، اظهار داشت: این طرح از ابتدای دیماه در سطح محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه به مرحله اجرا درآمده و هدف اصلی آن، تأمین ایمنی تردد و مدیریت شرایط جوی ناشی از بارش برف و باران در فصل سرما است. این طرح تا اواخر اسفندماه و آغاز طرح نوروزی استمرار خواهد داشت.
سلیمی با تشریح ابعاد اجرایی طرح زمستانی در استان افزود: برای اجرای این طرح، ۵۷۰ نیروی راهداری در قالب ۴۷ اکیپ عملیاتی سازماندهی شدهاند که بهصورت مستمر در محورهای ارتباطی استان مستقر هستند و عملیات برفروبی، نمکپاشی و ایمنسازی راهها را متناسب با شرایط جوی انجام میدهند.
سرپرست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه گفت: در فصل زمستان، ۴۷ راهدارخانه ثابت و سیار در سطح استان فعال است و نیروهای راهداری علاوه بر استقرار در این مراکز، گشتهای مداوم و شبانهروزی را در محورهای مواصلاتی استان اجرا میکنند تا در صورت بروز شرایط بحرانی یا انسداد احتمالی، اقدامات لازم در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
وی با بیان اینکه آمادگی تجهیزات راهداری از الزامات اصلی اجرای طرح زمستانی است تصریح کرد: در حال حاضر، ۴۱۰ دستگاه ماشینآلات سبک و سنگین برای عملیات زمستانی در اختیار اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه قرار دارد که در محورهای اصلی، فرعی و روستایی مورد استفاده قرار میگیرد.
سرپرست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه در ادامه با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی به کاربران جادهای اظهار داشت: سامانه ۱۴۱ راهداری بهصورت ۲۴ ساعته فعال است و رانندگان میتوانند از طریق این سامانه، آخرین وضعیت محورهای مواصلاتی استان را دریافت کرده و سفرهای خود را با آگاهی و ایمنی بیشتری انجام دهند.
