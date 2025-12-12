به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینپور، پیش از ظهر جمعه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به آغاز موج جدید بارشها و کاهش دما در محورهای کوهستانی گفت: از نخستین ساعات شروع نزولات آسمانی، نیروهای راهداری در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتند و عملیات راهداری زمستانی به صورت ۲۴ ساعته در محورهای استان اجرا میشود.
وی با بیان اینکه بیش از هزار تن شن و نمک برای پیشگیری از لغزندگی سطح راهها مصرف شده است، افزود: در این دوره از بارشها، ۲۱۰ دستگاه انواع ماشینآلات راهداری شامل گریدر، لودر، نمکپاش، برفروب و کامیونهای پشتیبانی وارد عملیات شدند و ۲۷۰ راهدار در محورهای مواصلاتی و نقاط حساس مستقر هستند.
معاون راهداری استان تهران تأکید کرد: تمام تلاش ما این است که حتی در اوج بارشها، خللی در تردد مردم ایجاد نشود و محورهای استان در ایمنترین وضعیت ممکن نگهداری شود. همچنین ذخایر شن و نمک، سوخت ماشینآلات و تجهیزات راهدارخانهها برای تداوم عملیات زمستانی فراهم شده است.
حسینپور در پایان با اشاره به اینکه هماکنون تمامی راههای اصلی، فرعی و شریانی استان تهران باز و تردد در جریان است، گفت: راهداران تا پایان بارشها در آمادهباش کامل قرار دارند و از کاربران جادهای میخواهیم پیش از سفر، آخرین وضعیت راهها را از سامانه ۱۴۱ پیگیری کنند و تجهیزات ایمنی بهویژه زنجیر چرخ را به همراه داشته باشند.
