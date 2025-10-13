ایجاد ۴۲ هزار و ۳۱۱ فرصت شغلی برای معلولان طی سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم روز جهانی «عصای سفید» با حضور علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس جمهور، رئیس سازمان بهزیستی کشور و نمایندگان افراد دارای معلولیت بینایی عصر امروز در سالن اجتماعات سازمان بهزیستی برگزار شد.

سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی کشور در این مراسم اعلام کرد: تاکنون ۴۵۰ نابینا و کم‌بینا در پایگاه اطلاعاتی نخبگان بهزیستی ثبت شده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه مهم‌ترین اقدام بهزیستی برای نابینایان و ناشنوایان اقدامات پیشگیرانه است، گفت: تاکنون ۱۸ میلیون غربالگری شنوایی و ۶۲ میلیون بار غربالگری بینایی در بهزیستی انجام شده است. بر اثر این غربالگری‌ها، ۵۵۰ هزار نفر از افرادی که در معرض نابینایی قرار داشتند، از نابینایی نجات یافته و به جمع بینایان پیوسته‌اند.

حسینی افزود: میزان تنبلی چشم در جهان بین ۳/۵ تا ۴ درصد است، اما در ایران به ۱/۵ درصد کاهش یافته است.

وی تهیه وسایل توانبخشی را از دیگر اقدامات مهم بهزیستی دانست و گفت: نظام جامعه باید انسان‌ها را امتداد ببخشد، حتی امتداد چیزی که ندارند؛ کسانی که چیزی ندارند باید با وسایل توانبخشی امتداد پیدا کنند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: از ۵ هزار میلیارد تومان بودجه‌ای که برای توانبخشی افراد دارای معلولیت اختصاص یافته، ۵۰۰ میلیارد تومان در حوزه نابینایان صرف شده و ۲۳ هزار و ۹۰۹ نابینا از این وسایل بهره‌مند شده‌اند.

وی درباره اشتغال افراد دارای معلولیت گفت: در سال گذشته ۴۲ هزار و ۳۱۱ فرصت شغلی برای معلولان ایجاد شد که از این میان ۴ هزار و ۲۳۶ شغل مربوط به نابینایان بوده است. همچنین در حوزه مسکن، سال گذشته یک هزار و ۳۹۷ نفر از نابینایان صاحب مسکن شدند.

حسینی با اشاره به اهمیت دسترس‌پذیری و مناسب‌سازی محیط‌ها افزود: جامعه دوستدار سالمند در واقع جامعه دوستدار انسان است، و این جامعه طبیعتاً دوستدار نابینا نیز خواهد بود.

وی ادامه داد: تاکنون ۹۵ درصد دستگاه‌های دولتی درگاه‌ها و وبگاه‌های پرداخت خود را برای نابینایان مناسب‌سازی کرده‌اند. بهزیستی علاوه بر فراهم کردن محیط مناسب، تجهیزات، فرصت‌های آموزشی و شغلی، اقدامات مؤثری نیز در زمینه پیشگیری انجام داده است.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اجرای طرح‌های ویژه در حوزه سلامت بینایی گفت: به دلیل اثربخشی غربالگری چشم در کودکان ۳ تا ۶ سال، با استفاده از ظرفیت طرح «سلام»، در دوره سالمندی نیز معاینات، غربالگری و مداخلات بهداشت چشم به‌صورت رایگان انجام می‌شود. به عنوان نمونه، در شهر اراک، ۷۰۰ نفر به صورت رایگان معاینه و ۲۱۰ نفر عینک رایگان دریافت کرده‌اند.