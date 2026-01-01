حسینی:۱۰۰ درصد ایستگاههای متروی مشهد برای معلولان دسترس پذیر شده اند

  1. استانها
مشهد- رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: هم اکنون ۱۰۰ درصد ایستگاههای متروی مشهد برای معلولان دسترس پذیر شده اند، در حالی که این رقم در ایستگاه‌های مترو تهران ۳۳ درصد و در شیراز ۸۰ درصد است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی روز پنجشنبه در نشست کارشناسان ارشد دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور که در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: طبق اعلام ستاد مناسب‌سازی معابر عمومی، مشهد دسترس پذیرترین شهر ایران برای معلولان معرفی شده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: هم اکنون ۱۰۰ درصد ایستگاههای متروی مشهد برای معلولان دسترس پذیر شده اند، در حالی که این رقم در ایستگاه‌های مترو تهران ۳۳ درصد و در شیراز ۸۰ درصد است.

وی ادامه داد: سال گذشته در هفته معلولان ۱۰ دستگاه اجرایی در حوزه دسترس پذیری معلولان، برتر اعلام شدند که آستان قدس رضوی دستگاه برتر در حوزه دسترس‌پذیری معلولان شد.

حسینی گفت: دسترس پذیری بیش از ۳۲ هزار ساختمان کشور برای معلولان پارسال مورد بررسی قرار گرفت که ۵۶ درصد آنها حداقل دسترسی پذیری را داشتند و ۴۴ درصد آن‌ها دسترس پذیر نبودند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: اقدامات دسترس پذیری وظیفه ماست که خیابان، پارک و وسیله نقلیه را برای معلولان دسترس پذیر کنیم.

وی از راه اندازی مجمع خیرین افراد دارای معلولیت کشور در مشهد خبر داد.

