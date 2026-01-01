حسینی:۱۰۰ درصد ایستگاههای متروی مشهد برای معلولان دسترس پذیر شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی روز پنجشنبه در نشست کارشناسان ارشد دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور که در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: طبق اعلام ستاد مناسب‌سازی معابر عمومی، مشهد دسترس پذیرترین شهر ایران برای معلولان معرفی شده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: هم اکنون ۱۰۰ درصد ایستگاههای متروی مشهد برای معلولان دسترس پذیر شده اند، در حالی که این رقم در ایستگاه‌های مترو تهران ۳۳ درصد و در شیراز ۸۰ درصد است.

وی ادامه داد: سال گذشته در هفته معلولان ۱۰ دستگاه اجرایی در حوزه دسترس پذیری معلولان، برتر اعلام شدند که آستان قدس رضوی دستگاه برتر در حوزه دسترس‌پذیری معلولان شد.

حسینی گفت: دسترس پذیری بیش از ۳۲ هزار ساختمان کشور برای معلولان پارسال مورد بررسی قرار گرفت که ۵۶ درصد آنها حداقل دسترسی پذیری را داشتند و ۴۴ درصد آن‌ها دسترس پذیر نبودند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: اقدامات دسترس پذیری وظیفه ماست که خیابان، پارک و وسیله نقلیه را برای معلولان دسترس پذیر کنیم.

وی از راه اندازی مجمع خیرین افراد دارای معلولیت کشور در مشهد خبر داد.