کاهش نرخ تنبلی چشم کودکان ایران به ۱.۵ درصد با ۶۲ میلیون غربالگری

به گزارش خبرنگار مهر صبح پنجشنبه شورای اداری شهرستان شاهین‌شهر با حضور سیدجواد حسینی معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور در محل فرمانداری برگزار شد. در این نشست حسینی ضمن تشریح برنامه‌ها، دستاوردها و سیاست‌های کلان بهزیستی بر نقش حیاتی این سازمان در حمایت اجتماعی و توانمندسازی جامعه هدف تأکید کرد.

خدمات بهزیستی فراتر از جامعه هدف خاص

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه همه مردم ذیل سپهر خدمات این سازمان قرار دارند گفت: جامعه هدف خاص شامل معلولان، سالمندان و افراد دارای نیازهای ویژه است اما ارائه خدمات تنها محدود به این گروه‌ها نیست. وی افزود: در بحران‌ها و حوادث، اولین نهادی که پس از هلال احمر وارد میدان می‌شود اورژانس اجتماعی ۱۲۳ است و مددکاران بهزیستی نقش حیاتی در آرام‌سازی روانی آسیب‌دیدگان دارند.

دستاوردهای بهزیستی در غربالگری و کاهش تنبلی چشم

حسینی در ادامه با بیان اینکه بهزیستی از ۳۰ سال پیش تاکنون غربالگری بینایی کودکان ۳ تا ۶ سال را آغاز کرده تصریح کرد: طی این مدت ۶۲ میلیون کودک غربالگری شده‌اند که تنها در سال جاری ۲۲ هزار کودک در شهرستان شاهین‌شهر تحت پوشش این برنامه قرار می‌گیرند. وی افزود: نتیجه این اقدامات نجات ۵۵۰ هزار نفر از خطر نابینایی یا کم‌بینایی بوده و نرخ شیوع تنبلی چشم در ایران به ۱.۵ درصد کاهش یافته در حالی که میانگین جهانی ۳.۵ تا ۴ درصد است.

تعهد برای حذف پشت‌نوبتی‌ها و توانمندسازی مددجویان

معاون وزیر رفاه با اشاره به مثلث تحول‌آفرین بهزیستی شامل تمامیت، کفایت و عدالت گفت: تمامیت به معنای آن است که هیچ فردی نباید از سپهر خدمات اجتماعی جا بماند. وی خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۴ در شهرستان‌های حوزه انتخابیه شاهین‌شهر حق پرستاری ضایعه نخاعی به صفر خواهد رسید و بخش قابل توجهی از حق پرستاری دهک‌های پایین حذف خواهد شد. حسینی تأکید کرد: رویکرد سازمان باید از مستمری‌پردازی به سمت توانمندسازی تغییر کند. به گفته وی سال گذشته ۷۱ هزار فرصت شغلی برای مددجویان ایجاد شد و سهم استان اصفهان در سال جاری ۵ هزار فرصت شغلی خواهد بود.

طرح پنل‌های خورشیدی برای اشتغال مددجویان

وی از اجرای طرح احداث دو ساختار پنل خورشیدی در استان اصفهان خبر داد و افزود: در این طرح ۱۵۰۰ مددجو سهام‌دار خواهند شد و بدون مراجعه به بانک یا ارائه ضمانت ماهانه بین ۵ تا ۱۰ میلیون تومان درآمد پایدار کسب می‌کنند.

حمایت از ازدواج معلولان و تأمین جهیزیه

رئیس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرد: در سال گذشته جهیزیه نزدیک به شش هزار مددجو و معلول تأمین شد و امسال نیز در شهرستان‌های حوزه شاهین‌شهر دست‌کم ۵۰ درصد از معلولان متقاضی ازدواج مورد حمایت ویژه قرار خواهند گرفت.

نظریه امتداد و تغییر نگاه به معلولیت

حسینی با اشاره به نظریه امتداد گفت: هیچ انسانی بی‌استعداد نیست و هر فردی در حوزه‌ای ظرفیت ویژه دارد. وی افزود: باید نگاه جامعه از مناسب‌سازی برای معلولان به دسترس‌پذیری برای همه تغییر کند. به گفته وی بر اساس این نظریه همه افراد نیازهای خاص دارند و این جامعه است که باید خود را برای دسترس‌پذیری آماده سازد.

برنامه‌های بهزیستی در حوزه سالمندان

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به روند سریع سالمندی در ایران گفت: تا سال ۱۴۳۰ بیش از ۳۱ درصد جمعیت کشور سالمند خواهند بود و باید از امروز برای سالمندی سعادتمندانه برنامه‌ریزی شود. وی از اجرای تفاهم‌نامه‌ای با وزارت آموزش و پرورش خبر داد که بر اساس آن مدارس پس از ساعات آموزشی به کانون‌های محلی برای ارائه خدمات به سالمندان و معلولان تبدیل می‌شوند.

خدمات مسکن و بیمه اجتماعی برای زنان سرپرست خانوار

وی اعلام کرد: تمامی زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری حوزه انتخابیه شاهین‌شهر به صورت رایگان بیمه اجتماعی می‌شوند. همچنین بخشی از زنان سرپرست خانوار شهری نیز تحت پوشش بیمه رایگان قرار خواهند گرفت. وی در زمینه مسکن تأکید کرد: گرچه متولی اصلی ساخت مسکن وزارت راه و بنیاد مسکن است اما بهزیستی در کنار تسهیلات بانکی تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان ۲۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض نیز به افراد دارای معلولیت و زنان سرپرست خانوار پرداخت می‌کند.

حسینی تأکید کرد: بهزیستی مولود انقلاب اسلامی است و خدمات گسترده این سازمان از پیش از تولد تا پس از مرگ ادامه دارد. وی افزود: باید با تغییر رویکردها و اتکا به توانمندسازی فرصت‌های برابر زندگی برای همه اقشار جامعه به ویژه معلولان، سالمندان و زنان سرپرست خانوار فراهم شود