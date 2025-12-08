اعتصاب گسترده علویان سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخبار، شهرهای ساحلی سوریه، شاهد پیامهای همبستگی علویان در حمایت و پاسخ به دعوت رئیس شورای علویان است که طی آن علویان بر پایبندی به اعتصاب و تلقی کردن آن به عنوان موضعی ثابت در دفاع از کرامت و حق خویش تاکید کردند.
مناطق علوینشین در ساحل سوریه، شامل شهرهای لاذقیه، جبله، طرطوس، صافیتا و الدریکیش و همچنین ریف غربی حماه از جمله مصیاف، امروز دوشنبه شاهد پایبندی گسترده اهالی این مناطق به اعتصاب سراسری است که از سوی شیخ غزال غزال، رئیس شورای علویان، فراخوان انجام آن داده شده بود.
شیخ غزال غزال، دو روز پیش از پیروان مذهب خود خواسته بود به نشانه اعتراض به تثبیت و تحکیم ظلمی جدید است، به یک اعتصاب فراگیر در همه عرصه ها دست زنند و به خانه نشینی برای مدت پنج روز پایبند باشند.
بر اساس گزارش دیدهبان حقوق بشر سوریه، مغازهها و بازارهای متعلق به شهروندان علوی به صورت تقریباً کامل تعطیل شدهاند که این امر نشان از استقبال گسترده از این فراخوان اعتصاب است.
در همین حال در مناطق مختلف ساحل سوریه، پیامهای همبستگی متعددی از سوی علویها در حمایت از دعوت شیخ غزال منتشر شده است به طوری که این پیامها بر پایبندی قاطع به اعتصاب تأکید کرده اند و آن را موضعی ثابت در دفاع از کرامت و حق علویان میدانند.
همزمان با آغاز اعتصاب، روز گذشته، طرفهای ناشناس اقدام به نصب بیانیهها و پوسترهایی با مضمون فرقهای و تحریکآمیز بر دیوارها و ورودیهای محلههایی در شهر الدریکیش در استان طرطوس کردند که خانوادههای علوی و مسیحی در آن ساکن هستند.
این اعتصاب گسترده در حالی صورت میگیرد که مناطق مختلف سوریه شاهد برگزاری جشنها و مراسمهایی به مناسبت سالگرد سقوط نظام سابق سوریه هستند.
نظر شما