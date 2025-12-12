فعالیت مدارس مازندران از روز شنبه حضوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، با کاهش روند شیوع ویروس آنفلوانزا و کنترل نسبی شرایط، تمامی مدارس استان مازندران در مقاطع تحصیلی مختلف از روز شنبه ۲۲ آذرماه به صورت حضوری فعالیت خود را از سر می‌گیرند.

مسئولان آموزشی استان اعلام کردند: پس از فروکش کردن موج ابتلاء به بیماری‌های تنفسی و بهبود وضعیت کنترل ویروس آنفلوانزا، کلاس‌های آموزشی در کلیه مقاطع تحصیلی به شکل حضوری برگزار خواهد شد.

این تصمیم در راستای سیاست‌های آموزشی و بازگشت تدریجی به شرایط عادی اتخاذ شده است. همچنین مسئولان بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مدارس تأکید کرده و از خانواده‌ها خواستند همکاری لازم برای حفظ سلامت دانش‌آموزان و فرهنگیان را داشته باشند.

مازندران ۵۳۸ هزار دانش آموز دارد که در ۴۰۰۰ مدرسه تحصیل می‌کنند.