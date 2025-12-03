شتاب در اجرای گمرکات تخصصی در مناطق آزاد با توافق دبیرخانه و گمرک

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کرد که در ادامه توافقات اخیر میان این دبیرخانه و گمرک جمهوری اسلامی ایران، روند تبدیل گمرکات مستقر در مناطق آزاد به گمرکات تخصصی واردات کالاهای خاص با هدف تسهیل فرآیندهای تجاری و ارتقای کیفیت خدمات به واردکنندگان شتاب میگیرد.
بر اساس این گزارش، پیشنهاد دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد درباره ایجاد گمرکات تخصصی به گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال شده و هماهنگیها و همکاریهای لازم از سوی گمرک در حال انجام است.
این اقدام با هدف بهرهبرداری مؤثر از سهمیه چهار میلیارد دلاری واردات به سرزمین اصلی از مسیر مناطق آزاد و شناسایی دقیق مبادی ورودی دارای مزیت بازرگانی دنبال میشود.
گفتنی است ایجاد و توسعه گمرکات تخصصی، علاوه بر تسریع در فرآیندهای تجاری، نقش قابل مهمی در افزایش ایمنی، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت اقتصاد محلی در مناطق آزاد خواهد کرد.
