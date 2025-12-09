به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «نخودی و حاکم شهر دور» به نویسندگی مهدی ایروانی و کارگردانی مجتبی خلیلی در بخش نمایش‌های خیابانی سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان حضور دارد.

خلیلی با بیان اینکه نمایش «نخودی و حاکم شهر دور» برگرفته از افسانه‌های کهن ایرانی، با روایتی نمادین و کودکانه است، گفت: این نمایش داستان تولد و رشد نخودی را روایت می‌کند؛ پسری کوچک اما جسور که در دل خانواده‌ای ساده متولد می‌شود و در مسیر دفاع از حق با اتحاد و همدلی در برابر ظلم حاکم شهر دور می‌ایستد.

وی ادامه داد: نمایش با بهره‌گیری از عناصر آئینی، طراحی مینیمال و زبان طنز، مفاهیم عمیق اجتماعی و انسانی را برای مخاطب کودک و نوجوان قابل لمس می‌کند.

این هنرمند که سال گذشته با نمایش خیابانی «سه تار سیبیل» در جشنواره حضور داشته است، بیان کرد: دغدغه‌های من از کف خیابان شروع می‌شود و در کف خیابان با هنر تلفیقش می‌کنم و در کف خیابان آن را برای مردم ارائه می‌دهم. من شخصا به دنبال تجربه‌های جدید هستم. خلاقانه‌ترین جشنواره‌ای که تا به حال شرکت کردم همین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان است. دنیای کودک و نوجوان دنیایی پر از رمز و راز است و این مخاطب (کودک) است که تشنه کشف کردن است تا به سوالات ذهنش پاسخ بدهد و من به این راه خوش‌بین هستم.

خلیلی با اشاره به لزوم تداوم حمایت از آثار نمایشی در طول سال، عنوان کرد: به نظرم نباید همه چیز به یک جشنواره یک هفته‌ای ختم شود. ما در این شرایط اقتصادی اثری را تولید می‌کنیم تا ارائه دهیم اگر شرایط اجرای عموم مهیا نشود و از اثر حمایت نشود آن لحظه مرگ کار خواهد بود. سرمایه اصلی تئاتر مخاطب است، مدارس محل تعلیم و تربیت هستند و کجا بهتر از فضای مدرسه و بهترین و مناسب‌ترین حمایت‌ها می‌تواند از سوی وزارت آموزش و پرورش و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری‌ها رقم بخورد تا مسائل آموزشی را با زبان تئاتر به مخاطبان ارائه دهند.

این هنرمند در پایان مطرح کرد: در لحظه به لحظه تمرینات نمایش «نخودی و حاکم شهر دور» فقط به یک چیز فکر کردم، شجاعت و شهامت نخودی و روبه رو شدن او با حاکم شهر دور و شکست حاکم و دفاع از سرزمینش با کمک دوستانش. این شجاعت من را به یاد تمام دانش‌آموزان شهید جنگ ۱۲ روزه انداخت که جان‌شان را برای وطن دادند و جای‌شان در جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان خالی است.

سی‌اُمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری از ۱۴ تا ۲۰ آذر ۱۴۰۴ با حضور گروه‌های نمایشی داخلی و خارجی در شهر همدان در حال برگزاری است.