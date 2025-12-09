  1. هنر
همراه با آثار جشنواره تئاتر کودک و نوجوان؛

جای خالی کودکان جان‌باخته برای وطن در همدان؛ این دغدغه ازکف خیابان آمد

جای خالی کودکان جان‌باخته برای وطن در همدان؛ این دغدغه ازکف خیابان آمد

مجتبی خلیلی کارگردان نمایش خیابانی «نخودی و حاکم شهر دور»، این نمایش را یادی از کودکان و نوجوانانی دانست که در جنگ ۱۲ روزه جان‌شان را برای وطن دادند و جای‌شان در جشنواره خالی است. 

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «نخودی و حاکم شهر دور» به نویسندگی مهدی ایروانی و کارگردانی مجتبی خلیلی در بخش نمایش‌های خیابانی سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان حضور دارد.

خلیلی با بیان اینکه نمایش «نخودی و حاکم شهر دور» برگرفته از افسانه‌های کهن ایرانی، با روایتی نمادین و کودکانه است، گفت: این نمایش داستان تولد و رشد نخودی را روایت می‌کند؛ پسری کوچک اما جسور که در دل خانواده‌ای ساده متولد می‌شود و در مسیر دفاع از حق با اتحاد و همدلی در برابر ظلم حاکم شهر دور می‌ایستد.

وی ادامه داد: نمایش با بهره‌گیری از عناصر آئینی، طراحی مینیمال و زبان طنز، مفاهیم عمیق اجتماعی و انسانی را برای مخاطب کودک و نوجوان قابل لمس می‌کند.

این هنرمند که سال گذشته با نمایش خیابانی «سه تار سیبیل» در جشنواره حضور داشته است، بیان کرد: دغدغه‌های من از کف خیابان شروع می‌شود و در کف خیابان با هنر تلفیقش می‌کنم و در کف خیابان آن را برای مردم ارائه می‌دهم. من شخصا به دنبال تجربه‌های جدید هستم. خلاقانه‌ترین جشنواره‌ای که تا به حال شرکت کردم همین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان است. دنیای کودک و نوجوان دنیایی پر از رمز و راز است و این مخاطب (کودک) است که تشنه کشف کردن است تا به سوالات ذهنش پاسخ بدهد و من به این راه خوش‌بین هستم.

خلیلی با اشاره به لزوم تداوم حمایت از آثار نمایشی در طول سال، عنوان کرد: به نظرم نباید همه چیز به یک جشنواره یک هفته‌ای ختم شود. ما در این شرایط اقتصادی اثری را تولید می‌کنیم تا ارائه دهیم اگر شرایط اجرای عموم مهیا نشود و از اثر حمایت نشود آن لحظه مرگ کار خواهد بود. سرمایه اصلی تئاتر مخاطب است، مدارس محل تعلیم و تربیت هستند و کجا بهتر از فضای مدرسه و بهترین و مناسب‌ترین حمایت‌ها می‌تواند از سوی وزارت آموزش و پرورش و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری‌ها رقم بخورد تا مسائل آموزشی را با زبان تئاتر به مخاطبان ارائه دهند.

این هنرمند در پایان مطرح کرد: در لحظه به لحظه تمرینات نمایش «نخودی و حاکم شهر دور» فقط به یک چیز فکر کردم، شجاعت و شهامت نخودی و روبه رو شدن او با حاکم شهر دور و شکست حاکم و دفاع از سرزمینش با کمک دوستانش. این شجاعت من را به یاد تمام دانش‌آموزان شهید جنگ ۱۲ روزه انداخت که جان‌شان را برای وطن دادند و جای‌شان در جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان خالی است.

سی‌اُمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان با شعار «کودک امروز، روایت تازه، صحنه فردا» به دبیری آزاده انصاری از ۱۴ تا ۲۰ آذر ۱۴۰۴ با حضور گروه‌های نمایشی داخلی و خارجی در شهر همدان در حال برگزاری است.

