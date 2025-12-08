آشنایی مردم با دوره نوجوانی ضروری است؛ انتقاد از کیفیت سالن اجرا

مجید عراقی که به همراه عمادالدین رجبلو نمایش «دشمن خدا» را در بخش نوجوان سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان روی صحنه برد، درباره بازخورد مخاطبان از اجرای این اثر در جشنواره به خبرنگار مهر گفت: نمایش «دشمن خدا» را در روز اول جشنواره به صحنه بردیم که اجرای اول ما با مراسم افتتاحیه جشنواره تداخل داشت و به همین دلیل استقبال مناسبی از اجرای سانس اول شکل نگرفت. خوشبختانه در سانس دوم مردم هنردوست همدان و گروه‌های حاضر در جشنواره به تماشای «دشمن خدا» نشستند و بازخوردهای بسیار خوبی نسبت به نمایش داشتند.

وی درباره کیفیت برگزاری سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، متذکر شد: به لحاظ هماهنگی و کیفیت فنی سالن، وضعیت و امکانات از چیزی که فکر می کردم خیلی فاصله داشت. خوب است دبیرخانه جشنواره با گروه‌ها درباره سالنی که برای اجرا انتخاب می‌کند، هماهنگی لازم را داشته باشد تا گروه‌ها در زمان اجرا با امکانات کم سالن مواجه نشوند. کیفیت پایین فنی سالن کیفیت اجرا را تحت تأثیر قرار می دهد.

عراقی یادآور شد: البته ما می‌دانیم که در یک جشنواره شرکت کرده‌ایم و همه چیز نمی‌تواند ایده‌آل باشد ولی بهتر است جشنواره با کیفیت بالاتری برگزار شود.

کارگردان «دشمن خدا» با اشاره به پرداخت یک‌سوم مبلغ کمک‌هزینه اجرا، درباره چالش‌های اقتصادی موجود برای شرکت در سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، تأکید کرد: با شرایط اقتصادی موجود سفر یک گروه ۱۵ نفره از شهری به شهر دیگر و همچنین انتقال دکور خیلی هزینه‌بر است ولی ما از ابتدای انتشار فراخوان جشنواره می‌دانستیم که این چالش‌های اقتصادی را داریم و باید با آن‌ کنار بیاییم.

وی درباره ارزیابی خود از کلیت برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان، تصریح کرد: به نظرم جشنواره تئاتر کودک و نوجوان رویداد تئاتری خوبی است و خیلی خوب است که از این جنس جشنواره برای گروه‌های سنی کودک و نوجوان به ویژه نوجوان برگزار شود زیرا مردم نیاز دارند با این برش از زندگی انسان که نوجوانی است آشنا شوند. باید هر چه بیشتر فرصت برای آسیب شناسی دوران نوجوانی و پرداخت به این مقطع زندگی فراهم شود.

عراقی در پایان درباره تداوم اجرای عمومی این اثر که پیش از این در چندین مقطع زمانی در تهران روی صحنه رفته است، گفت: فکر می کنم با توجه به استقبال خوب مخاطبان تا آخر سال اجرای عمومی اثر را در تهران داشته باشیم. تا ۲۰ دی همه بلیت‌های اجرای «دشمن خدا» در تماشاخانه هامون فروخته شده و به احتمال زیاد تا آخر سال در تهران و بعد از آن در چند شهرستان دیگر اجرا خواهیم داشت. اگر شرایط فراهم شود در سال آینده نیز مجددا نمایش را در تهران روی صحنه خواهیم برد.