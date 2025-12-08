سرهنگ هادی عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی در حال حاضر، احتیاط بیشتری را رعایت کنند.

وی اعلام کرد: در حال حاضر در محور کندوان بارش برف ادامه دارد و لغزندگی جاده‌ها در مناطق کوهستانی و برف‌گیر استان به‌طور محسوس افزایش یافته است.

سرهنگ عبادی از رانندگان خواست که ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از شتاب‌زدگی خودداری کرده و با سرعت مناسب و متناسب با شرایط جوی حرکت کنند، همچنین استفاده از زنجیرچرخ و حفظ فاصله ایمن با دیگر وسایل نقلیه نیز ضروری است.

رئیس پلیس راه مازندران همچنین به پیش‌بینی سازمان هواشناسی اشاره کرد و هشدار داد که بارش‌ها و شرایط جوی ناپایدار تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

وی از شهروندان خواست تا در این مدت از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند.

سرهنگ عبادی در پایان تأکید کرد که رعایت دقیق نکات ایمنی و مقررات ترافیکی، سلامت رانندگان و سایر کاربران جاده‌ها را تضمین می‌کند و هرگونه بی‌احتیاطی می‌تواند به بروز حوادث جاده‌ای منجر شود.