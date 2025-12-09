  1. استانها
  2. سمنان
۱۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۱

استاندار سمنان: توان لجستیکی پلیس استان سمنان ارتقا می‌یابد

استاندار سمنان: توان لجستیکی پلیس استان سمنان ارتقا می‌یابد

سمنان- استاندار سمنان از برگزاری نشست مشترک خود با فرمانده فراجا خبر داد و گفت: ارتقای توان لجستیکی و تجهیزاتی نیروی انتظامی استان، محور اصلی این دیدار بود.

محمد جواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر از دیدار خود با فرمانده فراجای کشور طی دوشنبه هفته جاری به میزبانی دفتر وی در تهران خبر داد و ابراز کرد: این دیدار با هدف بررسی مسائل مرتبط با تقویت فعالیت‌های انتظامی در استان سمنان برگزار شد.

وی با بیان اینکه حمایت از کارکنان این مجموعه از دیگر مسائلی بود که در دیدار با سردار رادان مورد بحث و بررسی قرار گرفت، افزود: نیروی انتظامی در حفظ امنیت و آرامش استان سمنان به خصوص با این وضعیت جغرافیایی، کویرهای مسطح و مسیر ترانزیت نقش اساسی دارد.

استاندار سمنان گفت: در این نشست همچنین بر حمایت همه‌جانبه از نیروهای انتظامی تأکید شد.

کولیوند با بیان اینکه راهکارهای افزایش توان لجستیکی و بهبود وضعیت معیشتی کارکنان فراجا در استان سمنان از دیگر مباحث مطروحه در این نشست گفت: در این دیدار درباره اجرای برنامه‌های حمایتی تصمیم‌گیری شد.

وی با بیان اینکه سردار رادان هم در این نشست حمایت از طرح‌های مرتبط با تقویت زیرساخت‌ها و برنامه‌های استان سمنان را اعلام کرد، گفت: اجرای طرح‌های معیشتی و حمایتی کارکنان نیروی انتظامی دیگر موضوعی بود که فرمانده فراجای کشور به آن اشاره داشت.

کد خبر 6683010

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها