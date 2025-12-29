سردار رضایی: هفته مقاومت فرصت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی، شامگاه دوشنبه در هشتاد و پنجمین کمیسیون عملیات فراجا که در ستاد انتظامی استان کرمان برگزار شد با اشاره به روحیه ایثار و آرمانگرایی شهید سلیمانی گفت: سردار دلها با آرزوی شهادت، جانفشانی میکرد و دعای ماندگار «خدایا مرا پاکیزه بپذیر» از این مرد میدان، در اذهان باقی مانده است.
ویبا قدردانی از حضور آگاهانه و بصیرتمند مردم در آئینهای گرامیداشت این شهید والامقام افزود: همر زمان ایشان در مجموعه انتظامی نیز با تأسی از مکتب شهدا، همواره در مسیر ایثار و خدمت صادقانه گام برمیدارند.
وی از استقرار ایستگاههای بازرسی موقت مبتنی بر اشراف اطلاعاتی در مسیرهای مواصلاتی استان کرمان خبر داد و آن را در راستای ارتقای امنیت عمومی و خدمترسانی به مردم و مسافران دانست.
سردار رضایی، بر بهرهگیری حداکثری از ظرفیت بسیج در قالب گشتهای محلهمحور و رضویون تأکید و خاطرنشان ساخت: هفته مقاومت فرصتی مغتنم برای تعمیق و ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و پیروزی در سطح ملی و بینالمللی است.
جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با تأکید بر ضرورت رصد مستمر و اشراف اطلاعاتی در تمامی مأموریتهای انتظامی، تصریح کرد: این مناسبت، متعلق به همه ملت ایران است و همگان در مسیر این مکتب الهامبخش، نقشآفرین خواهند بود.
نظر شما