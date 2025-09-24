سرهنگ پورامینایی: شرق کرمان خاکریز اصلی امنیت این استان است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی پور امینایی، پیش از ظهر چهارشنبه در آئین تکریم و معارفه فرماندهان سابق و جدید انتظامی شهرستان بم با تاکید بر اهمیت جایگاه شرق استان کرمان در معادلات امنیتی کشور اظهار داشت: امنیت پایدار در منطقه تنها با تلاش شبانه‌روزی نیروهای انتظامی و همکاری همه نهادها و مردم محقق می‌شود.

وی با تجلیل از رشادت‌های شهدا، ایثارگران و آزادگان، افزود: امروز امنیت و آرامش موجود در کشور حاصل خون پاک شهدا و مجاهدت نیروهای مسلح است و همه ما مدیون این عزیزان هستیم.

وی با بیان اینکه شرق استان کرمان نقش محوری در تأمین امنیت دارد، افزود: شرق کرمان خاکریز اصلی امنیت این استان است و همکاران ما در نیروی انتظامی، سپاه، دستگاه قضائی و سایر نهادهای امنیتی شبانه‌روز برای حفظ این امنیت تلاش می‌کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان با تقدیر از فرماندهان شرق این استان و حضور فعال آنان در برقراری امنیت، تصریح کرد: همدلی و همراهی همه سازمان‌ها و نهادها به‌ویژه شورای تأمین شهرستان‌ها باعث شده امنیت پایدار در استان کرمان شکل بگیرد و بستر فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم شود.

سرهنگ پور امینایی، با اشاره به ظرفیت‌های بم از جمله ارگ تاریخی، قطب گردشگری و صنایع مختلف، بیان داشت: این ظرفیت‌ها تنها در سایه امنیت پایدار می‌تواند به شکوفایی برسد و نیروی انتظامی با جدیت در مسیر حفظ این امنیت تلاش می‌کند.

وی همچنین از کاهش ۱۳ درصدی سرقت در بم طی شش‌ماهه نخست سال به عنوان نتیجه تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران انتظامی خبر داد و خاطرنشان کرد: اگر چه شرق استان کرمان در برخی شاخص‌ها نسبت به دیگر مناطق این استان عقب‌ماندگی دارد، اما با مشارکت مردمی و همکاری دستگاه‌ها این فاصله جبران خواهد شد.

پورامینایی، استفاده از ظرفیت پایگاه پهپادی بم را یکی از موضوعات مهم برشمرد و افزود: این پایگاه به‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز پهپادی جنوب شرق کشور قابلیت پوشش استان‌های همجوار را دارد و باید از این توان برای ارتقای امنیت شرق استان بیش از پیش استفاده شود.

وی با تقدیر از خدمات سرهنگ عبدلی‌نسب، فرمانده سابق انتظامی بم گفت: ایشان از فرماندهان توانمند و علمی نیروی انتظامی هستند که با پذیرش در مقطع دکتری دفاع ملی، وارد مرحله‌ای راهبردی در خدمت به کشور می‌شوند.

سرهنگ پورامینایی، در ادامه، سرهنگ عباس احمدپور را به‌عنوان فرمانده جدید انتظامی بم معرفی کرد و گفت: سرهنگ احمدپور از نیروهای بومی، لایق و شایسته شرق استان کرمان است و انتظار می‌رود با همراهی مسئولان و مردم شریف بم در ارتقای امنیت شهرستان و شرق استان کرمان موفق عمل کند.

وی در پایان تأکید کرد: مردم بم به مهمان‌نوازی و همراهی با مسئولان شناخته می‌شوند و این ظرفیت اجتماعی در کنار تلاش نیروهای انتظامی، تضمین‌کننده امنیت پایدار و زمینه‌ساز توسعه همه‌جانبه شرق استان کرمان خواهد بود.