به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال کشور، با اشاره به انتقادهای موجود درباره کیفیت عکس‌های درج‌شده در کارت‌های ملی هوشمند، اعلام کرد: قبلاً هم عرض کردم که ما نیز معتقدیم عکس‌ها در بسیاری موارد مناسب و استاندارد نیستند، و در طراحی‌های انجام‌شده از ابتدا دقت کافی لحاظ نشده است.

وی افزود که سازمان ثبت احوال در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد اصلاحات در بخش‌های مختلف کارت ملی از جمله عکس کارت است. کارگر درباره یکی از مهم‌ترین چالش‌ها گفت: در برخی دفاتر پیشخوان، دقت لازم در گرفتن عکس از چهره متقاضیان رعایت نمی‌شود و این موضوع کیفیت نهایی کارت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

رئیس سازمان ثبت احوال اعلام کرد: برای رفع این مشکل، چند ماه پیش بخشنامه‌ای صادر شده است. طبق این بخشنامه، تمام دفاتر پیشخوان ملزم هستند یک مانیتور در مقابل متقاضی قرار دهند تا فرد بتواند عکس خود را پیش از ارسال، مشاهده و تأیید کند. تنها پس از تأیید متقاضی، عکس برای صدور کارت ملی ارسال خواهد شد.

کارگر ابراز امیدواری کرد که با اجرای این بخشنامه و تغییرات در طراحی کارت ملی، کیفیت نهایی کارت‌ها و رضایت مردم افزایش یابد.