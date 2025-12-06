هوشمندسازی صدور گواهی ولادت و شناسنامه نوزاد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان ثبت احوال کشور و سازمان فناوری اطلاعات ایران، در راستای بهره برداری از گواهی وضعیت تأهل، صدور هوشمند گواهی الکترونیک وفات، سند راهبردی سازمان ثبت احوال کشور صبح امروز برگزار شد.

هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت‌احوال کشور، در مراسم افتتاح شش طرح مهم این سازمان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های چند سال اخیر سازمان اظهار داشت: در چند سال اخیر طراحی ما تحقق سازمان هوشمند ثبت‌احوال بوده و در سه تا چهار سال گذشته تمام حرکت، برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های ما در راستای هوشمندسازی خدمات در عرصه‌های گوناگون این سازمان بوده است. به لطف خدا قدم‌های مفیدی در این زمینه برداشته شده است.

کارگر با اشاره به ایجاد بستر ارتباطی «سامانه سهیم» به‌عنوان نخستین اقدام جدی در مسیر هوشمندسازی افزود: در این سامانه علاوه بر ارائه اطلاعات هویتی خانواده هر فرد، کلیه خدمات الکترونیک ارائه می‌شود. همچنین سامانه هدا به‌عنوان بستر اصلی احراز هویت غیرحضوری در کشور توسط همکاران ما طراحی شد تا هموطنان بتوانند خدمات دولتی و خصوصی را به‌صورت امن و مطمئن دریافت کنند.

رئیس سازمان ثبت‌احوال ادامه داد: آخرین اقدام مهمی که در مردادماه انجام شد، انتقال صدور گواهی انحصار وراثت از قوه قضائیه به ثبت‌احوال بود. این فرآیند مبتنی بر ارائه خدمت غیرحضوری و بدون درخواست افراد طراحی شد؛ به‌طوری که با ثبت فوت، گواهی انحصار وراثت به‌صورت خودکار صادر و برای وراث ارسال می‌شود. تا این لحظه حدود ۲۸۵ هزار گواهی صادر و ارسال شده است.

وی ابراز امیدواری کرد که این گام‌ها منجر به تحقق کامل سازمان هوشمند ثبت‌احوال شده و بسترهای لازم برای بهره‌برداری حاکمیتی از اطلاعات هویتی و جمعیتی فراهم شود.

کارگر سپس از «سند راهبردی ۱۰ ساله سازمان ثبت‌احوال کشور» رونمایی کرد و گفت: این سند طی دو سال و با همکاری دانشگاه تربیت مدرس و اساتید برجسته در حوزه‌های مدیریتی، فناوری، حقوقی و سایر حوزه‌ها تهیه شده است. از ابتدای دوره مدیریت، نظام برنامه‌محوری را در سازمان ایجاد کرده‌ایم و هیچ اقدامی بدون برنامه انجام نمی‌دهیم.

وی افزود: این سند منعطف طراحی شده و قابلیت اصلاح بر اساس تغییرات محیط داخلی و خارجی سازمان را دارد. در این سند، حرکت از نظام سندمحور به نظام شناسه‌محور و دیجیتالی شدن خدمات مورد توجه قرار گرفته است. همچنین با توجه به مسئولیت سازمان در رصد جمعیت کشور، نگاه کلان و سیاستگذاری جمعیتی نیز در آن لحاظ شده است.

رئیس سازمان ثبت‌احوال تأکید کرد: هدف ما حرکت به سمت سازمان مجازی است؛ یعنی سازمانی کوچک‌تر اما کارآمدتر که بتواند بهترین خدمات را به‌صورت الکترونیک در اختیار مردم قرار دهد.

کارگر در ادامه به دومین اقدام مهم این دوره یعنی «هوشمندسازی صدور شناسنامه نوزاد» اشاره کرد و گفت: سال گذشته با همکاری وزارت بهداشت، گواهی ولادت به‌صورت الکترونیک شد. پیش از آن والدین باید گواهی فیزیکی را به ثبت‌احوال تحویل می‌دادند؛ اما اکنون گواهی به‌صورت الکترونیک از بیمارستان به سازمان ارسال می‌شود.

وی بیان کرد: اقدام دوم، الکترونیکی شدن تعیین نام نوزاد بود. والدین بدون حضور در ادارات می‌توانند از طریق سامانه تعیین نام و سامانه تعاملی نام، نام مورد نظر خود را جستجو و مشورت دریافت کنند و درخواست نام را الکترونیکی ارسال کنند.

کارگر افزود: گام بعدی، صدور غیرحضوری شناسنامه و ارسال آن از طریق پست برای خانواده‌هاست. اکنون هیچ نیازی به مراجعه حضوری برای مراحل مربوط به ولادت نوزاد وجود ندارد و این موضوع هزینه‌ها، زمان و رفت‌وآمدهای مردم را کاهش داده است.

رئیس سازمان ثبت‌احوال از الکترونیکی شدن «گواهی وضعیت تأهل» نیز خبر داد و گفت: افراد برای دریافت این گواهی دیگر نیازی به مراجعه حضوری ندارند و از طریق سامانه سهیم می‌توانند درخواست را ارسال کنند و گواهی را به‌صورت الکترونیک دریافت نمایند.

وی تصریح کرد: این اقدامات علاوه بر کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، دقت و سرعت ارائه خدمات را بالا می‌برد و ترددهای غیرضروری در سطح کشور را کاهش می‌دهد.

کارگر همچنین به راه‌اندازی «سامانه صدور هوشمند گواهی فوت» اشاره کرد و توضیح داد: پس از ثبت واقعه فوت، خانواده متوفی می‌توانند از طریق سامانه سهیم درخواست صدور گواهی فوت کنند و بدون مراجعه به ادارات ثبت‌احوال آن را دریافت نمایند. این اقدام برای خانواده‌هایی که در شرایط سوگ هستند بسیار کمک‌کننده است و سرعت عمل را افزایش می‌دهد.

وی در ادامه گفت: در سازمان ثبت‌احوال ده‌ها سال قوانین، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد وجود دارد که به دلیل اهمیت حقوقی کار سازمان، باید در دسترس همکاران و مردم باشد. بر همین اساس، سامانه قوانین و مقررات ثبت‌احوال ایجاد شد تا همکاران بتوانند به‌صورت هوشمند به این منابع دسترسی داشته باشند و هم مردم از حقوق و شرایط دریافت خدمات مطلع شوند. در این سامانه تمام مقررات چند دهه گذشته قابل جستجو و استفاده است.

رئیس سازمان ثبت‌احوال در پایان ابراز امیدواری کرد که با اجرای این طرح‌ها، مسیر تحقق سازمان هوشمند با سرعت بیشتری طی شده و خدمات به شکل کارآمدتر، شفاف‌تر و آسان‌تر در اختیار مردم قرار گیرد.

هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت‌احوال کشور، در ادامه مراسم بهره‌برداری از مرکز مدیریت ارتباط با شهروندان (CRM) با تأکید بر ضرورت استقرار چنین مراکزی در همه دستگاه‌های خدماتی گفت: برای تصمیم‌گیری‌های دقیق و سنجیده، ضروری است که از نظرات مردم، متقاضیان و مخاطبان آگاه باشیم. گاهی دستگاه‌ها تصمیماتی می‌گیرند که از نگاه جامعه نسبت به آن تصمیم یا نتایج آن در سطح مردم بی‌اطلاع هستند؛ بنابراین باید بازنگری مستمر بر اساس بازخوردهای مردمی انجام شود.

وی افزود: این مرکز علاوه بر پاسخگویی مستقیم، به نوعی نقش «مرکز رصد سازمان» را نیز دارد و مردم می‌توانند از طریق شماره ۱۵۱۰ درخواست‌ها و پرسش‌های خود را مطرح کنند. کارگر توضیح داد: تماس‌ها در لحظه رسیدگی می‌شود، درخواست‌ها ثبت می‌شود و کارشناسان تخصصی سازمان به صورت مستقیم با مردم گفتگو می‌کنند. همه اطلاعات و درخواست‌ها در داشبوردهای سامانه ثبت و ضبط می‌شود تا مبنای برنامه‌ریزی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و طراحی‌های آینده سازمان قرار گیرد.

رئیس ثبت‌احوال با اشاره به تأکید دولت چهاردهم بر افزایش رضایتمندی مردم گفت: اصل و اساس کار ما در سازمان ثبت‌احوال، ارتقای رضایتمندی هموطنان است. رئیس‌جمهور و همچنین مقام معظم رهبری بر ارائه خدمات آسان و ارتباط مستقیم با مردم تأکید دارند و مرکز مدیریت ارتباط با شهروندان دقیقاً در همین راستا راه‌اندازی شده است.

کارگر درباره هزینه خدمات نیز گفت: تعرفه‌های دولتی طبق مصوبات دولت و مجلس تعیین می‌شود. خدمات جدید اینترنتی ممکن است هزینه‌ای مطابق تعرفه‌های رسمی داشته باشد، اما نکته مهم این است که این خدمات، هزینه‌های رفت و آمد، زمان و ترددهای شهری مردم را به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد.