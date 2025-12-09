گزارش خبرنگار مهر، مهدی سنایی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور از سفر مسعود پزشکیان به قزاقستان و ترکمنستان در روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری خبر داد.

سنایی گفت: سفر به قزاقستان به دعوت رئیس جمهور این کشور انجام می‌پذیرد و یک سفر رسمی دوجانبه است که علاوه بر دیدارهای رسمی، بیش از ۱۰ سند همکاری بین دو کشور امضا می‌شود. همچنین ضمن سفر همایش بزرگ تجاری ایران و قزاقستان و یک نمایشگاه اسناد و رونمایی از چند کتاب درباره تاریخ مشترک دو کشور برگزار خواهد شد.

معاون سیاسی رئیس جمهور در رابطه با سفر پزشکیان به ترکمنستان افزود: آقای رئیس جمهور برای شرکت در اجلاس صلح و اعتماد به ترکمنستان سفر می‌کنند و در این اجلاس سخنرانی خواهند کرد.

وی عنوان کرد: رئیس جمهور علاوه بر دیدار با رئیس جمهور ترکمنستان در حاشیه این اجلاس با رؤسای جمهور کشورهای شرکت کننده نیز دیدار می‌کنند.

سنایی آسیای مرکزی را منطقه‌ای با اهمیت بسیار بالا عنوان کرد و گفت: ما با کشورهای آسیای مرکزی مشترکات دینی و فرهنگی و تمدنی داریم و بسیاری از کشورهای این منطقه در قالب سازمان‌های اکو، شانگهای و بریکس پلاس همکار ایران هستند. البته هرچند روابط سیاسی ما با این کشورها پایدار بوده، اما در حجم مبادلات تجاری و اقتصادی نیاز به ارتقای همکاری‌ها داریم.