زمانپور: ۳ نفر در ۲ حادثه گازگرفتگی اصفهان مسموم شدند

علیرضا زمانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نخستین مورد حادثه در ساعت ۰۳:۴۵ بامداد روز نهم آبان‌ماه در چادگان و در محدوده نرسیده به سه‌راه کمیتک گزارش شد.

وی افزود: در این حادثه دو نفر شامل یک مرد ۶۷ ساله و یک زن ۶۲ ساله بر اثر استنشاق گاز منوکسیدکربن دچار مسمومیت شدند که با اعزام یک واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل، اقدامات اولیه درمانی انجام و بیماران برای ادامه درمان به بیمارستان بوعلی منتقل شدند.

رئیس مرکز اورژانس استان اصفهان ادامه داد: دومین مورد حادثه ساعت ۰۴:۵۳ بامداد در محور شیراز به اصفهان و در یکی از مجتمع‌های خدماتی رفاهی رخ داد. در این حادثه کودک چهار ساله‌ای بر اثر استفاده از زغال در داخل چادر دچار مسمومیت با گاز منوکسیدکربن شد.

زمانپور بیان کرد: مراقبت‌های درمانی لازم در محل توسط تیم اورژانس انجام و با توجه به وضعیت عمومی مساعد، بیمار با وسیله شخصی به مرکز درمانی منتقل شد.