فرزندی پور: ۲نفر در روستای ویدوجای کاشان با گاز زغال دچار مسمومیت شدند

مهرداد فرزندیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعات پایانی شب پنجشنبه، بیستم آذرماه یه مورد مسمومیت از روستای ویدوجا به سامانه ۱۱۵ کاشان اطلاع داده شد.
وی ابراز کرد: بلافاصله همکاران فوریتهای پزشکی از پایگاههای برزک و سادیان به محل حادثه اعزام شدند.
رئیس اورژانس کاشان تصریح کرد: دو شهروند مسموم این حادثه که یک زن و یک مرد بودند، پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی و اکسیژنتراپی در محل، برای ادامه درمان و بررسیهای تخصصیتر به بیمارستان شهید بهشتی کاشان انتقال یافتند. وضعیت سلامت این دو نفر در حال پیگیری است.
وی با اشاره به فرارسیدن فصل سرما و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی سوختی هشدار داد: گاز زغال (منوکسیدکربن) گازی بیرنگ و بیبو است که در اثر احتراق ناقص مواد سوختی مانند زغال، چوب یا گاز تولید میشود و میتواند به سرعت موجب مسمومیت شدید، بیهوشی و حتی مرگ شود.
فرزندی پور از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی و اطمینان از نصب صحیح دودکش، از وسایل گرمایشی استاندارد و دارای مجوز استفاده کنند و در صورت بروز هرگونه علائم مانند سردرد، سرگیجه، حالت تهوع و ضعف در فضای بسته، بلافاصله محل را ترک کرده و با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرند.
