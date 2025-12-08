https://mehrnews.com/x39PbH ۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۰ کد خبر 6682408 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۰ طبیعت پاییزی منطقه گردشگری سرچشمه شهرستان محلات محلات- در این فیلم، طبیعت پاییزی منطقه گردشگری سرچشمه شهرستان محلات را ملاحظه میکنید. دریافت 20 MB کد خبر 6682408 کپی شد مطالب مرتبط استاندار: مرکزی در آستانه تبدیل به مقصد ملی گردشگری است قمری: محلات نگین درخشان تولید گل، سنگ و ماهیان زینتی کشور است سیزدهمین نمایشگاه گل محلات دهه آخر شهریور ماه برگزار می شود زیبایی و طراوت بهاری در گلخانههای محلات برچسبها محلات فصل پاییز گردشگری
نظر شما