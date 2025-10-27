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۵ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۱۱

قمری: محلات نگین درخشان تولید گل، سنگ و ماهیان زینتی کشور است

قمری: محلات نگین درخشان تولید گل، سنگ و ماهیان زینتی کشور است

محلات- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: محلات، نگین درخشان در عرصه تولید گل، سنگ‌های قیمتی و ماهیان زینتی است و اکنون با پشتکار مردم جایگاهی ممتاز در سطح ملی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قمری ظهر دوشنبه در آئین افتتاحیه هشتمین دوره بزرگ‌ترین فرش گل آسیا در شهرستان محلات اظهار کرد: شهرستان محلات به عنوان یکی از مناطق شاخص استان مرکزی، ظرفیت‌های متنوع و ارزشمندی در بخش‌های مختلف تولیدی و فرهنگی دارد.

قمری افزود: محلات به دلیل تلاش و پشتکار مردم نجیب، سخت‌کوش و فرهنگ‌دوست خود، جایگاهی ویژه در کشور یافته است و در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی جزو مناطق پیشرو به شمار می‌رود و در برخی حوزه‌ها رتبه‌های نخست تا سوم کشور را در اختیار دارد.

وی با اشاره به شهرت دیرینه محلات به عنوان «پایتخت گل ایران» گفت: این شهرستان از گذشته تاکنون به دلیل سطح وسیع زیر کشت، تنوع بالای تولیدات گل و گیاه و ظرفیت صادراتی چشمگیر، یکی از قطب‌های اصلی تولید گل در کشور محسوب می‌شود که جای تقدیر دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی بیان کرد: محلات علاوه بر حوزه گل و گیاه، در زمینه سنگ‌های زینتی نیز از جایگاه ممتازی برخوردار است و به عنوان پایتخت سنگ ایران شناخته می‌شود.

قمری افزود: این شهرستان در زمینه تولید و صادرات ماهیان زینتی نیز رتبه نخست کشور را دارا است که خوشبختانه احداث شهرک تخصصی ماهیان زینتی در این شهرستان مراحل نهایی خود را طی می‌کند و به‌زودی واگذاری آن آغاز خواهد شد که می‌تواند رونق تازه‌ای به اقتصاد محلات ببخشد.

قمری با اشاره به ظرفیت‌های دیگر شهرستان گفت: محلات در زمینه تریکوبافی نیز توانمندی‌های قابل توجهی دارد که نیازمند معرفی بیشتر در سطح ملی است و همچنین ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه توریسم درمانی و گردشگری طبیعی و تاریخی دارد که می‌تواند موجب جذب گردشگران داخلی و خارجی شود.

وی تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه‌های گل و گیاه، سنگ‌های زینتی و ماهیان زینتی در سال‌های گذشته نشان داده است که محلات از بستر مناسبی برای توسعه گردشگری و معرفی ظرفیت‌های بومی استان مرکزی برخوردار است.

قمری تاکید کرد: موقعیت جغرافیایی مناسب این شهرستان باعث شده بیش از بیست میلیون نفر از جمعیت کشور، در فاصله دو تا سه ساعت بتوانند از جاذبه‌های آن بهره‌مند شوند.

وی گفت: اجرای چنین طرح‌هایی علاوه بر معرفی توانمندی‌های شهرستان، موجب تقویت نشاط اجتماعی، جذب گردشگر و رونق اقتصادی استان می‌شود.

کد مطلب 6636394

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