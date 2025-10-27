قمری: محلات نگین درخشان تولید گل، سنگ و ماهیان زینتی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قمری ظهر دوشنبه در آئین افتتاحیه هشتمین دوره بزرگ‌ترین فرش گل آسیا در شهرستان محلات اظهار کرد: شهرستان محلات به عنوان یکی از مناطق شاخص استان مرکزی، ظرفیت‌های متنوع و ارزشمندی در بخش‌های مختلف تولیدی و فرهنگی دارد.

قمری افزود: محلات به دلیل تلاش و پشتکار مردم نجیب، سخت‌کوش و فرهنگ‌دوست خود، جایگاهی ویژه در کشور یافته است و در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی و معدنی جزو مناطق پیشرو به شمار می‌رود و در برخی حوزه‌ها رتبه‌های نخست تا سوم کشور را در اختیار دارد.

وی با اشاره به شهرت دیرینه محلات به عنوان «پایتخت گل ایران» گفت: این شهرستان از گذشته تاکنون به دلیل سطح وسیع زیر کشت، تنوع بالای تولیدات گل و گیاه و ظرفیت صادراتی چشمگیر، یکی از قطب‌های اصلی تولید گل در کشور محسوب می‌شود که جای تقدیر دارد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی بیان کرد: محلات علاوه بر حوزه گل و گیاه، در زمینه سنگ‌های زینتی نیز از جایگاه ممتازی برخوردار است و به عنوان پایتخت سنگ ایران شناخته می‌شود.

قمری افزود: این شهرستان در زمینه تولید و صادرات ماهیان زینتی نیز رتبه نخست کشور را دارا است که خوشبختانه احداث شهرک تخصصی ماهیان زینتی در این شهرستان مراحل نهایی خود را طی می‌کند و به‌زودی واگذاری آن آغاز خواهد شد که می‌تواند رونق تازه‌ای به اقتصاد محلات ببخشد.

قمری با اشاره به ظرفیت‌های دیگر شهرستان گفت: محلات در زمینه تریکوبافی نیز توانمندی‌های قابل توجهی دارد که نیازمند معرفی بیشتر در سطح ملی است و همچنین ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه توریسم درمانی و گردشگری طبیعی و تاریخی دارد که می‌تواند موجب جذب گردشگران داخلی و خارجی شود.

وی تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه‌های گل و گیاه، سنگ‌های زینتی و ماهیان زینتی در سال‌های گذشته نشان داده است که محلات از بستر مناسبی برای توسعه گردشگری و معرفی ظرفیت‌های بومی استان مرکزی برخوردار است.

قمری تاکید کرد: موقعیت جغرافیایی مناسب این شهرستان باعث شده بیش از بیست میلیون نفر از جمعیت کشور، در فاصله دو تا سه ساعت بتوانند از جاذبه‌های آن بهره‌مند شوند.

وی گفت: اجرای چنین طرح‌هایی علاوه بر معرفی توانمندی‌های شهرستان، موجب تقویت نشاط اجتماعی، جذب گردشگر و رونق اقتصادی استان می‌شود.