به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب شکاری گفت: امسال دو هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت ذرت دانهای اختصاص یافته است که پیشبینی میشود حدود ۱۳ هزار و ۸۰۰ تن محصول از این سطح بهدست آید.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی حاجیآباد در بازدید از مزارع ذرت دانهای حاجیآباد افزود: میانگین عملکرد این محصول در شهرستان حدود ۶ تن در هر هکتار است و فرایند داشت محصول در طول دوره رشد با نظارت مستمر کارشناسان انجام شد.
وی با اشاره به زمانبندی برداشت در منطقه بیان کرد: برداشت ذرت در حاجیآباد از اواسط آذر ماه آغاز و تا اوایل بهمن ماه ادامه دارد و محصول تولیدی علاوه بر تأمین نیاز استان، به برخی استانهای همجوار نیز ارسال میشود.
️سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی حاجیآباد گفت: بخش قابلتوجهی از اراضی زیرکشت ذرت در این شهرستان با استفاده از سیستم آبیاری قطرهای مدیریت میشود که نقش مهمی در صرفهجویی آب و پایداری تولید دارد.
