32 هزار تن ذرت دانه ای از مزارع حاجی آباد برداشت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ناظم عباس زاده با اشاره به آغاز برداشت ذرت دانه ای در حاجی آباد، عنوان کرد: پیش بینی می شود امسال 32 هزار و 100تن محصول ذرت دانه ای از پنج هزار و 300 هکتار سطح زیر کشت در شهرستان حجای آباد برداشت شود.

وی سطح زیر کشت سال گذشته را شش هزار هکتار عنوان کرد و افزود: سال گذشته 32 هزار و 490 هکتار از میزان سطح زیرکشت برداشت شد.

مدیر جهاد کشاورزی حاجی آباد با اشاره به اینکه افزایش سطح زیرکشت کنجد و پنبه علت کاهش تولید امسال نسبت به سال گذشته است، اظهارداشت: شهرستان حاجی آباد مقام اول تولید را در سطح استان هرمزگان به خود اختصاص داده است.

این مسئول، دهستانهای طارم، آشکارا، فارغان، احمدی و درآگاه را از عمده مناطق کشت ذرت دانه ای نام برد.

مدیر جهاد کشاورزی حاجی آباد گفت: توزیع کود، احداث مزارع کشاورزی حفاظتی، آموزش در خصوص استفاده بهینه از آب در مزارع و توزیع کودهای ریزمغذی ازجمله اقداماتی است که برای تولید بیشتر این محصول صورت می گیرد.

وی فصل کاشت ذرت دانه ای را نیمه دوم تیرماه عنوان و اضافه کرد: برداشت آن نیز از آذرماه آغاز و تا دی ماه ادامه دارد.