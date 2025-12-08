به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، عصر امروز در هجدهمین کمیسیون مشترک جمهوری اسلامی ایران و بلاروس که با حضور هیأت بلاروسی و وزیر صنایع این کشور برگزار شد، گفت: وزیر صنایع، نمایندگان عالی‌رتبه کشور، دادگستری و کمیسیون مشترک؛ امیدوارم مذاکرات این نشست بدون توسعه و تقویت هرچه بیشتر همکاری‌های اقتصادی، بازرگانی، علمی، فرهنگی و سرمایه‌گذاری بین دو کشور را فراهم کنیم.

وی افزود: اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد و ایجاد منطقه آزاد تجاری میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نقطه‌عطفی در تاریخ روابط تجاری و اقتصادی کشورهای عضو، به‌ویژه بلاروس، تلقی می‌شود و فرصتی مهم برای اقتصادهای ملی و فعالان اقتصادی است.

او تصریح کرد: به موازات اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد، معتقدیم باید در حوزه‌های همکاری جدید نیز فعال باشیم و آن‌ها را در دستور کار خود قرار دهیم. وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان مسئول برگزاری، توسعه همکاری‌های گمرکی، بانک‌های دو کشور و همکاری‌های علمی بین دانشگاه‌های ایرانی و بلاروس برای توسعه روابط تلاش کرده است.

وی بیان کرد: در چند سال گذشته، سطح روابط بسیار خوب سیاسی و حمایت دو کشور در مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای، همچنین برگزاری تخصصی کارگروه‌های مختلف اقتصادی و سفر مقامات عالی‌رتبه، زمینه همکاری مشترک دو کشور را در تمام بخش‌های اقتصادی ایجاد کرده است. این همکاری‌ها در حوزه‌های صنعتی، بهداشتی، درمانی و کشاورزی باعث شده که صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران دو کشور در تعمیق روابط اقتصادی نقش بسزایی داشته باشند.

او ادامه داد: در پرتو عزم مقامات عالی‌رتبه دو کشور، زمینه‌هایی فراهم شده که این امیدواری را به‌وجود آورده است که حجم تجارت خارجی دو کشور در سال‌های آتی متناسب با ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها، پتانسیل‌ها و هم‌افزایی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس در سطح مطلوبی قرار گیرد.

وی گفت: برخی از مسائلی که انتظار می‌رود بیشتر مورد توجه باشد، مربوط به مشکلات و گشایش اسناد اعتباری است. باید مشکلات موجود در صدور اسناد تجاری را برطرف کنیم تا تجارت و بازرگانی دو کشور روان‌تر شود.

او افزود: ما به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی باید بیش از گذشته برای ارتقای شناخت بازرگانان دو کشور تلاش کنیم تا صاحبان صنایع از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های یکدیگر آگاه شوند. برگزاری و ایجاد مراکز تجاری، نمایشگاه‌های دائمی و شوراهای مشورتی می‌تواند همکاری‌های مشترک را تقویت و انتقال دانش را تسهیل کند.

وی توضیح داد: موقعیت ممتاز لجستیکی ایران در منطقه غرب آسیا و دسترسی به آب‌های آزاد این امکان را برای بلاروس فراهم می‌کند که با حضور محصولات خود در بنادر جنوب ایران، به بازار کشورهای شبه‌قاره هند، آفریقا و جنوب شرقی آسیا دسترسی پیدا کند.

وزیر صمت در پایان اظهار داشت: از حضور وزیر محترم صنایع بلاروس، نمایندگان عالی‌رتبه این کشور، همکاری سفارتخانه‌های دو طرف، وزارت امور خارجه و تمام همکارانم در وزارت صمت و همه عزیزانی که برای برگزاری این اجلاس مهم و توسعه همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، فرهنگی و اجتماعی تلاش کردند، تشکر می‌کنم.

همچنین آندره کوزنتسوف وزیر صنایع بلاروس نیز در این جلسه گفت: امروز در کمیسیون گفت و گوی سازنده‌ای با مقامات ایرانی داشتیم و در زمینه موضوعات مورد بحث به توافقاتی رسیدیم. افزایش حجم تبادلات مخصوصاً برای کالاهایی با ارزش افزوده و تکنولوژی پیشرفته مورد نظر ما است.

وی گفت: ما آماده عرضه ماشین آلات مدرن از جمله دامپ تراک، کمباین، کامیون، تجهیزات راهسازی و ماشین‌های اورژانس به ایران هستیم و توسعه کالاهای خواربار و محصولات غذایی را در برنامه داریم. از ایران هم تمایل داریم تا مواد غذایی، سبزیجات، میوه جات، خشکبار، کالاهای پزشکی و داروسازی تهیه کنیم.

کوزنتسوف افزود: ما خواستار ایجاد خطوط تولید مشترک تولید محصولات پزشکی و داروسازی با ایران و بلاروس هستیم.

وی گفت: بخش وزارت اقتصادی دو کشور باید در خصوص افزایش و روابط دو کشور فعالیت داشته باشند و آن مسائل و مشکلاتی که بین سرمایه‌گذاران ایجاد می‌شود نباید مانع توسعه روابط دو کشور شود.

وزیر صنایع بلاروس اظهار کرد: در حوزه همکاری در حوزه حمل و نقل قول می‌دهم که تسهیلاتی هم در کشور ما و هم ایران ایجاد شود و همچنین در خصوص حمل و نقل صادراتی بین کشورهای ثالث شرایط همکاری فراهم می‌شود.

وی تاکید کرد: من فکر می‌کنم باید مراکز علمی و دانشگاه‌های ما باید پلی برای ایجاد ارتباط باشد و آماده هستیم که شهروندان ایرانی را در دانشگاه‌هایمان پذیرا باشیم و انتظار داریم که ایران در خصوص اجرایی شدن موافقتنامه و به رسمیت شناختن مدارک تحصیلی بین دو کشور همکاری کند.