به گزارش خبرگزاری مهر، امیر روشن‌بخش قنبری در نشست هماهنگی برگزاری چهارمین نمایشگاه بین‌المللی تجارت با اوراسیا یکی از اهداف برگزاری این نشست را ارتباط با نمایندگان کشورهای منطقه اوراسیا و همسایگان آنها عنوان کرد که می‌توانند در مسیر اوراسیا ارتباط تجاری خوبی باهم داشته باشند.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران در ادامه افزود: سعی کردیم از همه ظرفیت‌ها و پتاسیل‌های صادراتی کشور برای برگزاری این نمایشگاه استفاده کنیم تا بتوانیم کشورهایی که به نوعی دخیل با موضوع تجارت با منطقه اوراسیا هستند را برای مشارکت در این نمایشگاه دعوت کنیم. همچنین از محل بودجه و مشوق‌های دولتی که در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران قرار دارد، مباحث میزبانی و هزینه‌های آن را بر اساس پروتکل‌های موجود تقبل کرده‌ایم.

روشن‌بخش خاطرنشان کرد: هیأت‌های تجاری، هیأت‌های رسمی و اعضای اتاق‌های بازرگانی کشورها در راستای پروتکل‌های میزبانی که در اختیار دارند، این هزینه‌ها را متقبل خواهند شد تا شاهد حضور پرشور فعالان اقتصادی کشورهای عضو اوراسیا در این نمایشگاه باشیم.

رئیس ستاد چهارمین نمایشگاه بین‌المللی تجارت با اوراسیا در ادامه با اشاره به برگزاری نشست‌های تخصصی در این رویداد تصریح کرد: ۴ موضوع برای بررسی درپنل‌های تخصصی این نمایشگاه در نظر گرفته شده که اول؛ شامل مباحث پولی و مالی که می‌تواند در منطقه اوراسیا حائز اهمیت باشد، دوم؛ بررسی کریدور شمال به جنوب کشورهایی که عضو اتحادیه اوراسیا هستند، سوم؛ موضوع استاندارد کالاهای کشورهای عضو اوراسیا و اعضای ناظر و موضوع آخر نیز به بررسی کالاهای مزیت دار در منطقه اختصاص دارد. این موضوعات به صورت تخصصی در این نشست‌ها مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت.

وی افزود: همچنین در این راستا، نشستی در مسکو هفته آینده برگزار خواهد شد که فعالان اقتصادی و شرکت‌کنندگان در این نمایشگاه را برای معرفی ظرفیت‌های تجاری اوراسیا دعوت کرده‌ایم. از دیگر کشورهای همجوار نیز برای حضور جدی در این نمایشگاه دعوت به عمل خواهد آمد.

به‌کارگیری ظرفیت مراکز تجاری ایران در کشورهای عضو اوراسیا

فرزاد پیلتن، مشاور و دستیار رئیس کل در امور بین‌الملل سازمان توسعه تجارت ایران نیز در ادامه این نشست برگزاری چهارمین نمایشگاه بین‌المللی تجارت با اوراسیا را در چارچوب سیاست‌های کلان تجاری ایران در راستای توسعه روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای همجوار به ویژه کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیان کرد و افزود: درعین حال برنامه‌ریزی‌ها به شکلی است که از سایر کشورهایی که علاقه‌مند برای حضور در این نمایشگاه هستند و هیأت‌های تجاری که تمایل به بازدید از این نمایشگاه دارند، دعوت به‌عمل آید.

وی افزود: برای بازدید هیئت‌های تجاری کشورها از این نمایشگاه، دفاتر کشوری ما در سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان محور ارتباطات با کشورهای منطقه خود و از طریق رایزنان بازرگانی سازمان هماهنگی‌های لازم را انجام خواهند داد. همچنین از ظرفیت مراکز تجاری ایران در کشورهای عضو اوراسیا نیز در برگزاری این نمایشگاه بهره‌مند خواهیم شد.