به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سفر مسعود پزشکیان رئیس جمهور و هیئت عالی رتبه همراه به دو کشور ارمنستان و بلاروس و پس از دیدار دو روزه از ایروان ارمنستان رئیس جمهور ایروان را به مقصد مینسک ترک کرد، تا با دعوت رسمی الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس به روسیه سفید قدم بگذارد. کشور ۲۰۷٬۵۹۵ کیلومتر مربعی که محصور در خشکی است که روسیه، اوکراین و لهستان از مهمترین همسایههای آن است که این کشور در سالهای گذشته و به رهبری لوکاشنکو همراه متحد روسیه بوده و با جمهوری اسلامی در بسیاری از موضوعات از جمله مقابله با یکجانبه گرایی امریکاییها، دارای مواضع مشترک بسیاری در جهان است. این کشور اروپای شرقی همچون سدی در برابر گسترش ناتو به شرق عمل میکند و میتوان همکاریهای علمی، تجاری و اقتصادی قابل توجهی با آن داشت.
پزشکیان وارد مینسک پایتخت بلاروس شد
مسعود پزشکیان رئیسجمهور به دعوت رسمی الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس و به منظور سفری رسمی دقایقی پیش، وارد مینسک شد.
شایان ذکر است ضمن استقبال مقامات رسمی بلاروس، دو بانوی بلاروسی به رسم مهماننوازی این کشور، با نان و نمک به استقبال پزشکیان آمدند.
رئیس جمهور در این سفر علاوه بر دیدار با همتای بلاروسی خود و رئیس مجلس این کشور، با ایرانیان مقیم نیز دیدار و گفتوگو خواهد کرد. ضمن آنکه دو کشور در جریان این سفر چند سند همکاری نیز امضا میکنند.
ادای احترام پزشکیان به بنای یادبود سرباز وطن در مینسک
رئیس جمهور کشورمان شامگاه سهشنبه ۲۸ مرداد، در بدو ورود به بلاروس به منظور انجام سفر رسمی، در میدان ویکتوری شهر مینسک که به منظور گرامیداشت یاد سربازان وطن ساخته شده، حضور یافت و به مقام قهرمانان درگذشته بلاروسی در جنگ میهنی ادای احترام کرد.
این میدان برای گرامیداشت یاد کشته شدگان جنگ جهانی دوم ساخته شده که در پایه این بنای بلند ۴۰ متری، نمایی از نبرد سربازان در جنگ حکاکی شده است. میدان ویکتوری از سال ۱۹۵۴ مشعلی روشن دارد که برای یادبود از سربازان روشن نگه داشته میشود.
استقبال رسمی رئیس جمهور بلاروس از رئیس جمهور کشورمان
رئیس جمهور کشورمان که به دعوت رئیس جمهور بلاروس و به منظور سفری رسمی به این کشور سفر کرده است، صبح امروز در محل کاخ ریاست جمهوری، از سوی الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس مورد استقبال رسمی قرار گرفت.
در مراسم استقبال رسمی از مسعود پزشکیان، پس از نواخته شدن سرود ملی دو کشور و سان دیدن از یگان تشریفات، رؤسای جمهور، اعضای هیئتهای عالیرتبه همراه را به یکدیگر معرفی کردند.
پس از مراسم استقبال، رؤسای جمهور دیدار دوجانبه خواهند داشت و سپس به اتفاق نشست هیئتهای عالیرتبه ۲ کشور را مدیریت کرده و در پایان، پس از حضور در مراسم امضای اسناد همکاری فیمابین، در نشستی مطبوعاتی، نتایج رایزنیهای خود را تشریح میکنند.
مذاکرات دو رئیس جمهور
مذاکرات رسمی و خصوصی مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان و الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس در کاخ ریاست جمهوری این کشور پس از برگزاری استقبال رسمی، انجام شد.
رئیس جمهور در دیدار با الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس گفت: من خوشحالم که فرصت پیش آمد، چون زودتر از این میخواستیم خدمت برسیم ولی به خاطر گرفتاریها ما با یک تأخیری آمدیم، تا ما با شما در رابطه با همین مسائل مشترک که فرمودید گفتگو کرده و تفاهم کنیم و در عمل آنها را به اجرا برسانیم.
وی افزود: در کلیه جوامع بینالمللی و در خیلی از مواضع با یکدیگر اشتراک نظر داشته و دیدگاههای مشترکی داریم. بهخصوص در این توافقهایی که مربوط به اوراسیا و بریکس و شانگهای است اینگونه است. اینها جایگاههایی هستند که چارچوبهایی را برای ما مشخص میکنند. ما میتوانیم در تمام این قسمتها با همدیگر تعاملات بسیار سازندهای داشته باشیم.
رئیس جمهور در ادامه با اشاره به یک جانبهگرایی امریکاییها در جهان تصریح کرد: یک جانبه گرایی در دنیا شکل گرفته و کارهایی که ایالات متحده و دوستان آنها انجام میدهند و میخواهند با زور نگاهها و باورهای خودشان را به کشورهای دیگر مسلط بکنند که این برای ما و قطعاً برای شما قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: همه تحریمهایی که برای شما اعمال کردند و تحریمهایی که برای کشور ما نزدیک ۴۰ سال است گسترش دادند تا بتوانند کشورهایی را که در مسیر آنها نمیخواهند حرکت بکنند، زمین گیر کنند؛ قطعاً با تفاهمات و همکاریهایی که ما با همدیگر میتوانیم انجام بدیم، خنثی خواهد شد. ما هیچ چیزی از آنهایی که تصور میکنند میتوانند ما را تحریم کنند کم نداریم.
هیچ موضوع بدون راه حلی بین ایران و بلاروس وجود ندارد
در ادامه دیدار و گفتگوی رئیس جمهور کشورمان با رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور این کشور گفت: خاطرات بسیار خوبی از سفر به ایران دارم و آنها همیشه سفرهای بسیار خوبی بودند.
وی افزود: در سفر به ایران همیشه مهمان رهبر معظم انقلاب اسلامی بودم؛ از جنابعالی خواهش میکنم از جانب ما با بهترین آرزوها را خدمت ایشان برسانید.
لوکاشنکو تاکید کرد: هیچ موضوع و مساله بسته و بدون راه حلی بین ایران و بلاروس وجود ندارد. ما دستمان باز است.
وی ادامه داد: هر موضوعی که هست میتوانیم بررسی بکنیم که جمله از تأمین مواد خوراک باشد و تا همکاری در زمینههای نظامی و فنی، لذا مجدداً تکرار میکنم که هیچ موضوع بستهای بین دو کشور وجود ندارد.
پزشکیان: اجرای توافقات میان ایران و بلاروس را شخصاً پیگیری خواهم کرد
پزشکیان در نشست هیئتهای عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس، ضمن قدردانی از مواضع صریح و قاطع الکساندر لوکاشنکو رئیسجمهور بلاروس در محکومیت حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به خاک جمهوری اسلامی ایران و تأسیسات صلحآمیز هستهای کشورمان، اظهار کرد: سخنرانی جنابعالی در اجلاس سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا بسیار اثرگذار بود، بهویژه آنجا که با اشاره به تجربه تلخ انفجار نیروگاه هستهای چرنوبیل، همدردی عمیق خود را با دولت و ملت ایران در قبال هدف قرار گرفتن مناطق غیرنظامی و تأسیسات هستهای کشورمان ابراز کردید.
رئیس جمهور افزود: رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا با نقض آشکار قوانین بینالمللی و منشور ملل متحد، اقدام به تجاوز به خاک جمهوری اسلامی ایران کردند؛ حملاتی که در بحبوحه مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا پیرامون موضوع هستهای رخ داد. جمهوری اسلامی ایران هیچگاه آغازگر جنگ و تجاوز نبوده است، اما در صورت هرگونه تعرض دشمنان، پاسخ قاطع و بازدارنده خواهد داد.
پزشکیان همچنین تأکید کرد: تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، بخشی از تلاش غرب برای گسترش نفوذ و سلطه جهانی است و این تهدیدها محدود به ایران نخواهد ماند؛ بلکه استقلال سایر کشورها را نیز هدف قرار خواهد داد.
رئیس جمهور با اشاره به اشتراک نظر دو کشور در مقابله با تحریمهای غیرقانونی و حمایت از چندجانبهگرایی و حق حاکمیت کشورها خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران آماده است تجربیات ارزشمند خود در مسیر خنثیسازی تحریمها را در اختیار دوستان و شرکای خود قرار دهد.
پزشکیان در ادامه افزود: نمایندگان ایران و بلاروس همواره در سازمانها و مجامع بینالمللی همکاری و رایزنیهای نزدیکی داشتهاند و تهران آمادگی دارد این همکاریها را بیش از پیش تقویت کند. همانگونه که ایران با فدراسیون روسیه معاهده همکاریهای راهبردی امضا کرده است، آمادگی داریم چنین الگویی را در چارچوب روابط دوستانه و برادرانه با بلاروس نیز دنبال نمائیم.
رئیسجمهور ایران ضمن تبریک عضویت بلاروس در گروه بریکس اظهار داشت: معتقدیم تقویت و تثبیت جایگاه ساختارهای اقتصادی و سازمانهای نوظهور همچون اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بریکس و سازمان همکاری شانگهای، بسترهای تازهای برای توسعه همکاریهای اقتصادی و سیاسی میان اعضا فراهم خواهد آورد.
پزشکیان همچنین روابط دوجانبه دو کشور را رو به توسعه دانست و تأکید کرد: ارتباطات مردمی باید همسطح روابط دولتها گسترش یابد. توافقات میان دو کشور را شخصاً پیگیری خواهم کرد. حجم کنونی مبادلات تجاری در مقایسه با ظرفیتهای موجود ناچیز است و باید ارتقا یابد. روابط دو ملت باید عمیقتر و پایدارتر پایهریزی شود.
در ادامه این نشست، عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به روابط دیرینه تهران و مینسک تصریح کرد: در سه دهه گذشته همکاریهای ارزشمندی میان دو کشور شکل گرفته است. تنها در یک سال اخیر حجم تجارت دوجانبه ۱۴ درصد افزایش یافته و امکان رشد بیشتر آن نیز وجود دارد. لغو روادید میتواند نقشی کلیدی در ارتقای همکاریهای دو جانبه ایفا کند. همچنین میتوان با تدوین یک سند راهبردی مشترک، روابط را به سطحی جدید و پایدار ارتقا داد.
همچنین صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، با اشاره به علاقهمندی مردم ایران به بلاروس، اظهار داشت: سالانه حدود ۹ میلیون گردشگر ایرانی به مقاصد مختلف جهان سفر میکنند و علاقهمندیم بخشی از آنان از بلاروس دیدن کنند. در مقابل، ایران نیز دارای ظرفیتهای گستردهای برای حضور گردشگران بلاروسی است. لغو روادید و برقراری پروازهای مستقیم با تصمیم رؤسای جمهور دو کشور میتواند موانع همکاریهای گردشگری را مرتفع سازد.
امضای ۱۲ سند همکاری و ۱ بیانیه مشترک میان تهران و مینسک
در جریان سفر مسعود پزشکیان به بلاروس، ظهر امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد، مقامات عالیرتبه ایران و بلاروس، در حضور رؤسای جمهور دو کشور، ۱۲ سند همکاری در حوزههای سیاسی، حقوق بینالملل، گردشگری، هنری، رسانهای، بهداشت و سلامت، دارویی، صنعتی، محیط زیست، مناطق آزاد، صنعتی و ویژه اقتصادی و سرمایهگذاری به امضا رساندند.
همچنین رؤسای جمهور ایران و بلاروس نیز در این مراسم، بیانیه مشترک سفر را امضا کردند.
مذاکرات و توافقات مثبتی با بلاروس انجام شد
رئیسجمهور، ظهر امروز چهارشنبه در ادامه برنامههای سفر به بلاروس و در نشست مطبوعاتی مشترک با رئیسجمهور این کشور، با قدردانی از میزبانی شایسته دولت و ملت بلاروس، اظهار کرد: روابط تهران و مینسک در عالیترین سطح ممکن در حال پیگیری است و این سفر نقطه عطفی در مناسبات دو کشور خواهد بود که نتایج آن در آینده و در روند رو به رشد همکاریها مشاهده خواهد شد.
وی بلاروس را کشوری مهم در منطقه راهبردی اوراسیا و شریکی قابل اعتماد برای جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد و افزود: نقشه راه جامع همکاریهای دو کشور (۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶) چارچوب روشنی برای مناسبات ترسیم کرده است و تلاش ما اجرای کامل آن خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط با بلاروس اولویت بالایی قائل است.
پزشکیان با اشاره به مذاکرات خود با رئیسجمهور بلاروس و توافقات حاصلشده، تصریح کرد: درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقهای و بینالمللی رایزنی و تبادل نظر داشتیم و در بسیاری از مسائل دیدگاههای مشترکی داریم. ایران برای تقویت روابط خود با بلاروس هیچ محدودیتی قائل نیست و اجرای کامل نقشه راه روابط دو کشور که در جریان سفر قبلی رئیسجمهور بلاروس به تهران به امضا رسیده، مورد حمایت ماست.
امیدواریم شاهد گسترش حجم تجارت دو کشور باشیم
وی با بیان اینکه در یک سال اخیر تعاملات سازندهای میان مقامات و وزرای دو کشور صورت گرفته و گامهای مهمی در جهت گسترش روابط برداشته شده است، به برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و بلاروس در مینسک اشاره کرد و گفت: امیدواریم اسناد امضاشده در این سفر در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و حقوقی به تقویت هرچه بیشتر همکاریهای دوجانبه منجر شود.
رئیسجمهور توسعه همکاریها در حوزههای گمرکی، سرمایهگذاریهای مشترک، افزایش ترانزیت کالا و مسافر، رفع موانع پیشروی بخش خصوصی و تأمین کالاهای مورد نیاز دو طرف را از جمله موضوعات مورد توافق دانست و خاطرنشان کرد: امیدواریم با تلاش مشترک، شاهد افزایش چشمگیر حجم تجارت دو کشور باشیم.
دیدار رؤسای مجالس بلاروس با پزشکیان
رئیس مجلس شورای جمهوری مجمع ملی و رئیس مجلس نمایندگان مجمع ملی بلاروس با مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان و هیأت همراه دیدار و گفتگو کردند و درباره گسترش همکاریهای پارلمانی و تقویت روابط دو کشور گفتوگو داشت.
اعلام آمادگی بلاروس برای راهاندازی خط تولید ماشینآلات کشاورزی و معدنی در ایران
وزیر صنایع بلاروس گفت: این کشور اهمیت زیادی برای توسعه همکاریهای متقابلاً سودمند با جمهوری اسلامی ایران قائل است و در این راستا، آماده راهاندازی خط تولید و مونتاژ ماشینآلات کشاورزی، باری و معدنی در ایران هستیم.
این سخنان را آندری کوزنتسوف روز چهارشنبه در حاشیه مذاکرات مسعود پزشکیان و الکساندر لوکاشنکو رؤسای جمهور ایران و بلاروس در کاخ استقلال در مینسک بیان کرد.
رئیس طرف بلاروسی کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بلاروس گفت: ما از سطح تعامل ایجاد شده میان دو کشور بسیار خُرسند هستیم و ظرفیت قابل توجهی برای گسترش بیشتر روابط دوجانبه میبینیم.
کوزنتسوف تأکید کرد: وزارت صنایع بلاروس آماده است تا طیف گستردهای از فرصتها را برای تعمیق مشارکت صنعتی خود به شرکای ایرانی ارائه دهد.
وی ادامه داد: سازماندهی تولید مونتاژ کمباینهای بلاروسی امکان ورود فناوریهای صنعت ماشینسازی این کشور به اقتصاد ایران را فراهم میکند و به همین منظور، یک شرکت برای مونتاژ ماشینآلات کشاورزی با کیفیت بالا در ایران ایجاد خواهد شد.
نقشه راه موجود ایران و بلاروس به سند جامع مشارکت راهبردی تبدیل خواهد شد
پزشکیان در شبکه اجتماعی ایکس گفت: سفر بلاروس نقطه عطفی در روابط ایران و بلاروس و با دستاوردها و نتایج درخشان خواهد بود.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران اهمیت بسیار زیادی برای توسعه روابط با بلاروس قائل است و نقشه راه موجود بین دو کشور به زودی به سند جامع مشارکت راهبردی تبدیل خواهد شد.
ایران و بلاروس آماده حرکت به سوی افقهای تازه همکاری
سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در خبرگزاری بلتا بلاروس، در خصوص سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به بلاروس و همکاریهای مشترک یادداشتی را به رشته تحریر درآورده است.
بخشهایی این یادداشت به شرح ذیل است:
با نگاهی به آینده، تجربه مشترک ما در مقابله با دخالتهای خارجی، پیوندی ناگسستنی میان دو ملت ایجاد کرده است. خردمندی رهبران و مقاومت مردم، زمینهساز سطح کنونی همکاریها گردیده است. با برخورداری از ظرفیتهای مکمل و دیدگاههای همسو، شراکت ایران و بلاروس آمادگی دارد تا به سمت افقهای جدیدی گام نهد.
ایران و بلاروس در طول ۳۳ سال روابط دیپلماتیک، همکاریهای نزدیکی در حوزههای مختلف ایجاد کردهاند، همکاری اقتصادی ما همچنان در حال تقویت است؛ تنها در سال گذشته حجم تجارت دوجانبه بیش از ۱۴ درصد افزایش یافته است. برگزاری هفدهمین دوره کمیسیون مشترک اقتصادی، پایهای محکم برای تعمیق همکاریها فراهم کرده و در حال حاضر برنامهریزی برای هجدهمین دوره در جریان است.
در حوزههای علمی و آموزشی مسیرهای جدیدی برای تعامل شکل گرفته است، از جمله تشکیل کمیسیون مشترک همکاریهای علمی و آموزشی که به نسلهای آینده سود خواهد رساند. در عرصه بینالمللی نیز ما در سازمانهایی مانند آژانس بینالمللی انرژی اتمی، جنبش عدم تعهد، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای همکاری داریم و جبههای متحد در برابر یکجانبهگرایی تشکیل دادهایم و از اصول احترام متقابل و حکمرانی جهانی عادلانه حمایت میکنیم.
ایران خواهان زندگی مسالمتآمیز با همه ملتهاست
پزشکیان عصر امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد، در ادامه برنامههای سفر به بلاروس، در دیدار با ایرانیان مقیم این کشور با ابراز خرسندی از حضور در جمع آنان گفت: دیدار با ایرانیان در خارج از کشور فرصتی ارزشمند است که پیوند عاطفی و هویتی میان هموطنان را تقویت میکند.
رئیس جمهور تأکید کرد: در غربت هر انسان وقتی همزبانی پیدا میکند، به طور ناخودآگاه او را دوست خود میداند و احساس نزدیکی بیشتری پیدا میکند؛ در حالی که در ایران ممکن است کسی از کنار صدها هموطن عبور کند و توجهی نکند، اما در خارج کافی است یک ایرانی پیدا شود تا شور و شوقی بزرگ در دل ایجاد شود.
پزشکیان حضور ایرانیان در بلاروس را حضوری مبارک دانست و افزود: امید دارم ایرانیان مقیم پیامآور فرهنگ، باور و تمدن ایران باشند، کشوری با سابقه چند هزار ساله که با بسیاری از کشورهای تازهتأسیس تفاوت دارد و همین تاریخ کهن افتخاری برای ملت ایران است.
پزشکیان افزود: رژیم صهیونیستی با پشتیبانی آمریکا و اروپا به مراکز هستهای ایران حمله کرد و بدون حمایت آنان قادر به چنین اقدامی نبود. آمریکا پشت سر این رژیم قرار گرفت، تکنولوژی و امکانات را در اختیارش گذاشت و همه قوانین بینالمللی به سادگی نقض شد.
رئیس جمهور تصریح کرد: در برابر دیدگان جهانیان نزدیک به شصت هزار نفر شهید شدند، سرزمینی به نابودی کشیده شد و مردمی بیدفاع در گرسنگی و فقر نگه داشته شدند. راه آب و غذا بسته شد و تصاویر کودکانی که از گرسنگی جان میدهند وجدان بشری را به پرسش میکشد.
پزشکیان با یادآوری سخن امام حسین در کربلا تأکید کرد: اگر به دین موسی اعتقاد ندارید، دستکم آزاده باشید. اگر قرار است بجنگید، چرا زنان، کودکان و پیران بیگناه را هدف قرار میدهید؟
رئیس جمهور با انتقاد از تناقض مدعیان آزادی گفت: کسانی که دم از حقوق بشر، دموکراسی و آزادی میزنند در حالی چنین فجایعی را رقم میزنند که سخنانشان دروغی بزرگ و حیلهای آشکار است.
پزشکیان احترام متقابل و پذیرش تمامیت ارضی کشورها را شرط اصلی ثبات دانست و افزود: ما خواهان زندگی مسالمتآمیز با همه ملتها هستیم، اما قدرتهای جهانی نمیخواهند ایران زندگی کند و اجازه رشد و شکوفایی کشور را نمیدهند و نمیپذیرند که علم و دانش ایرانی بتواند مشکلات داخلی را حل کند.
پزشکیان مینسک را به مقصد تهران ترک کرد
مسعود پزشکیان رئیس جمهور که به دعوت رئیس جمهور بلاروس و به منظور سفر رسمی، به این کشور سفر کرده بود، پس از دیدار با «الکساندر لوکاشنکو» رئیس جمهور و «ناتالیا کاچانووا» رئیس مجلس شورای مجمع ملی جمهوری بلاروس و «ایگور سرگینکو» رئیس مجلس نمایندگان مجمع ملی جمهوری بلاروس، این کشور را به مقصد جمهوری اسلامی ایران ترک کرد.
رئیسجمهور پزشکیان دقایقی قبل به تهران بازگشت
رئیسجمهور مسعود پزشکیان که به دعوت رسمی نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور بلاروس به این دو کشور سفر کرده بود، پس دیدار و رایزنیهای با سران و مقامات عالیرتبه ارمنستان و بلاروس، چهارشنبه شب ۲۹ مرداد وارد کشور شد.
